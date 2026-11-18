Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La difesa di Alberto Stasi non intende accelerare i tempi della richiesta di revisione sulla condanna per l’omicidio di Chiara Poggi. A chiarirlo è l’avvocata Giada Bocellari, intervenuta a Verità Nascoste, spiegando tra le altre cose anche la strategia dei legali e il rapporto con il procedimento contro Andrea Sempio.

Quando sarà presentata la revisione per Alberto Stasi

Nessuna corsa contro il tempo per presentare l’istanza di revisione della condanna di Alberto Stasi. È questo il messaggio dell’avvocata Giada Bocellari, che nella puntata di Verità Nascoste del 17 novembre ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi mesi del caso Garlasco, ovvero quando la difesa dell’ex fidanzato di Chiara Poggi deciderà di rivolgersi alla giustizia per ottenere un nuovo esame della sentenza definitiva.

La legale ha chiarito che la decisione non dipenderà dalle aspettative esterne o dalla pressione mediatica, ma dalla valutazione degli elementi disponibili e dalla strategia processuale. “La revisione verrà depositata quando noi saremo sicuri e certi e riterremo, anche da un punto di vista strategico, di poterlo fare al meglio”, ha dichiarato Bocellari durante la trasmissione di Rete 4.

Una posizione che conferma la volontà di procedere con prudenza, senza indicare una data precisa per il deposito dell’istanza. Il riferimento ai 19 anni trascorsi dall’omicidio sottolinea la pazienza rivendicata dalla difesa, che intende evitare iniziative premature in un passaggio giudiziario considerato decisivo.

La revisione, infatti, è uno strumento straordinario che consente di rimettere in discussione una condanna definitiva in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Non basta contestare le conclusioni dei precedenti giudici: occorrono elementi idonei a giustificare una nuova valutazione della responsabilità del condannato.

Il ruolo della difesa di Andrea Sempio nella revisione

Giada Bocellari ha anche parlato del rapporto tra la possibile revisione della condanna di Stasi e il procedimento giudiziario che coinvolge Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia. L’avvocata ha voluto distinguere nettamente i due percorsi giudiziari, spiegando che le rispettive difese non avranno un ruolo reciproco nei procedimenti.

“La difesa Sempio non avrà nessun ruolo all’interno del processo di revisione, così come la difesa Stasi non avrà nessun ruolo nel processo di Sempio, dal momento in cui si celebrerà l’udienza preliminare”, ha precisato, ribadendo lo stesso concetto espresso dal collega Antonio De Rensis nel corso della stessa puntata di Verità Nascoste.

Perché la revisione della condanna di Stasi è un passaggio delicato

Il tema della revisione riporta l’attenzione sulla complessa vicenda giudiziaria iniziata dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, venne inizialmente assolto nei primi due gradi di giudizio. Dopo l’annullamento della sentenza d’appello da parte della Cassazione, nel processo d’appello bis arrivò la condanna a 16 anni, diventata definitiva nel 2015.

A distanza di quasi due decenni dal delitto, le nuove indagini della Procura di Pavia hanno riportato al centro dell’attenzione elementi investigativi, testimonianze e accertamenti scientifici, riaprendo il dibattito sulla ricostruzione di quanto accaduto nella villetta di via Pascoli.

È però fondamentale distinguere l’apertura di una nuova indagine, a carico di Andrea Sempio, dall’eventuale revisione di una sentenza definitiva. La presenza di un altro indagato, infatti, non comporta automaticamente la riapertura del processo di Stasi, né determina da sola il venir meno della condanna.

Per ottenere una revisione, la difesa dovrà presentare elementi che soddisfino i requisiti stabiliti dal codice di procedura penale e che possano incidere concretamente sulla valutazione della responsabilità del condannato. Proprio per questo, le parole di Bocellari assumono un significato particolare: dopo 19 anni dall’omicidio, la difesa di Stasi ritiene più importante individuare il momento processualmente opportuno anziché accelerare il deposito dell’istanza. Una scelta che lascia aperta la questione dei tempi, mentre il procedimento nei confronti di Sempio prosegue autonomamente e resta fermo il principio della presunzione di innocenza.