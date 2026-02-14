Garlasco, Giada Bocellari difende il consulente Ghizzoni: cosa avevano detto di lui Nuzzi e Bruzzone

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sale la tensione mediatica nel caso Garlasco: durante l’ultima puntata di Quarto Grado su Rete 4 era stata messa in dubbio la preparazione professionale del consulente forense Oscar Ghizzoni, perito della difesa di Alberto Stasi. Al centro, i suoi trascorsi giovanili di bagnino e maestro di scuola. Tramite un video affidato ai social, l’avvocata Giada Bocellari, che difende Stasi, ha replicato duramente.

Cosa hanno detto Nuzzi e Bruzzone su Ghizzoni

Il chimico forense Oscar Ghizzoni è quello che ha firmato una consulenza sull’impronta 33 su incarico della difesa di Alberto Stasi.

“Ghizzoni è un consulente molto serio della difesa di Stasi. Ho visto qui che dal ‘93 al ‘96 ha fatto l’assistente bagnino nella piscina comunale di Olgiate Comasco, poi nel 2000-2001 è stato ufficiale nella sezione chimica del Ris, nel 2001 comandante interinale nella stazione dei Ris di Roma. Dopo di che lascia l’Arma dei Carabinieri e diventa un validissimo insegnante supplente delle scuole medie in Lombardia. Ecco, queste sono le qualifiche esatte per capire la lunghezza delle scarpe?”, ha chiesto Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata.

La risposta della criminologa Roberta Bruzzone: “Direi proprio di no, non mi pare sia una carriera forense di quelle solidissime. Mi sarei aspettata ben altra storia da questo profilo”.

L’avvocata Giada Bocellari difende Oscar Ghizzoni

Nel suo intervento social, Giada Bocellari ha spiegato come per lei sia insolita la scelta di esporsi tramite queste modalità.

Poi è passata a smontare quella che a lei è parsa non una critica tecnica, ma un attacco personale volto a delegittimare il professionista.

Secondo Bocellari, non è in discussione la competenza di Ghizzoni, che vanta un lungo percorso professionale: incarichi nei RIS, consulenze per procure e tribunali, pubblicazioni scientifiche e anni di attività nel campo delle scienze forensi. Elementi che rendono, a suo giudizio, infondata ogni insinuazione in merito alle capacità di Ghizzoni.

“Crediamo che quello che è accaduto ieri sera vada fermamente censurato“, ha argomentato Bocellari. “Crediamo anche che debbano essere fatte delle scuse pubbliche al dottor Oscar Ghizzoni per quello che è stato detto ieri sera. Perché la delegittimazione del professionista, l’attacco personale, questo non è accettabile. È accettabile la critica, è accettabile il confronto, eventualmente il contraddittorio”.

E ancora: “Credo che con questo si sia superato ogni limite tollerabile e accettabile. Il dottor Ghizzoni valuterà sicuramente se agire nelle sedi opportune per tutelare la sua immagine professionale, che certamente è stata lesa”.

Le esperienze passate dell’avvocata Bocellari

Bocellari ha poi portato un esempio personale: durante gli anni universitari ha svolto diversi lavori per mantenersi agli studi: cameriera in un fast food, agente immobiliare e ripetizioni scolastiche.

Esperienze che, ha puntualizzato, non sminuiscono il valore professionale di un individuo, ma possono costituire un arricchimento umano: “Credo che si tratti di un valore aggiunto che accresce la persona prima ancora del professionista. Non esiste un bravo professionista che non sia anche una brava persona”.