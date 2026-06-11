Garlasco, Giada Bocellari e il presunto falso alibi dello scontrino di Sempio: "Grave indizio di colpevolezza"
Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, parla del presunto falso alibi dello scontrino di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco
Tra i tanti elementi da chiarire nel caso di Garlasco c’è lo scontrino del parcheggio di Vigevano fornito da Andrea Sempio ai carabinieri nel 2008. Secondo gli inquirenti a produrre quella ricevuta non sarebbe stato il 38enne indagato ma la madre. Sulla questione Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, pone l’accento sul fatto che Sempio consegnò spontaneamente quello scontrino oltre un anno dopo l’omicidio. “Un alibi falso è un gravissimo indizio di colpevolezza“, dice Bocellari.
- A Realpolitik le ultime sul delitto di Garlasco
- Il presunto falso alibi dello scontrino di Sempio
- Giada Bocellari: "Grave indizio di colpevolezza"
A Realpolitik le ultime sul delitto di Garlasco
Nella puntata di mercoledì 10 giugno di Realpolitik su Rete 4 si è discusso degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco.
Nel talk show condotto da Tommaso Labate è andata in onda una intervista a Fabio Giarda, ex avvocato di Alberto Stasi, che ha spiegato come è nata l’indagine su Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi.
In collegamento anche Giada Bocellari, che assiste Stasi assieme al collega Antonio De Rensis.
Tra le altre cose, l’avvocata ha parlato del presunto falso alibi dello scontrino di Sempio, la ricevuta del parcheggio di Vigevano datata 13 agosto 2007, giorno del delitto, che il 38enne fornì come alibi già nel 2008.
Il presunto falso alibi dello scontrino di Sempio
Un elemento importante sullo scontrino secondo Bocellari è quello relativo alle tempistiche.
A differenza di altri, quell’alibi non venne fornito nell’immediatezza, nei primi giorni dell’indagine, ma a ottobre 2008, un anno e tre mesi dopo il delitto.
L’avvocata di Stasi sottolinea questo aspetto anche perché Sempio consegnò spontaneamente lo scontrino ai carabinieri quando venne ascoltato.
Giada Bocellari: “Grave indizio di colpevolezza”
Secondo la procura di Pavia, anche sulla base di intercettazioni dei genitori di Sempio, si tratterebbe di un falso alibi: lo scontrino non sarebbe stato stampato personalmente dall’indagato.
“Ci sono anche delle intercettazioni, che non credo siano passibili di interpretazioni”, aggiunge Bocellari.
La legale di Stasi chiude il suo ragionamento citando la Cassazione: “Un alibi falso è un gravissimo indizio di colpevolezza“.