Garlasco, Giada Bocellari e il sogno di Alberto Stasi di "vivere in pace, oggi si nasconde e vuole l'oblio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alberto Stasi sta finendo di scontare la pena per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e sta ora guardando al futuro, al di là della possibile revisione del processo legata alla nuova indagine su Andrea Sempio. Ha dei “progetti molto concreti”, ha detto l’avvocata Giada Bocellari, da un lato vorrebbe “far uscire qualcosa di buono” dalla vicenda, dall’altro vorrebbe “vivere in pace” e in “oblio“, lontano dai riflettori dei media.

Garlasco, Giada Bocellari e il futuro di Alberto Stasi

Nella nuova puntata di Verità Nascoste su Rete 4 si è parlato del caso di Garlasco e della “nuova vita” di Alberto Stasi dopo oltre dieci anni di reclusione.

L’uomo sta finendo di scontare la condanna per l’omicidio di Chiara Poggi e da giugno è fuori dal carcere grazie all’affidamento in prova ai servizi sociali.

ANSA

Come ha spiegato la sua avvocata Giada Bocellari, Stasi ha “lo sguardo rivolto al suo futuro, più che altro personale”, al di là della possibile revisione del processo legata alle indagini su Andrea Sempio.

Stasi ha “dei progetti molto concreti“, orientati a far “uscire qualcosa di buono da questa sua esperienza personale”. Non a livello di guadagno, tiene a precisare, ma di volontariato, impegno.

Il sogno di Stasi di “vivere in pace”

Il sogno di Alberto Stasi è poi quello di “vivere in pace“, come ha più volte detto.

“Vorrebbe vivere in pace”, ha detto Bocellari, “una vita serena, tranquilla, credo voglia farsi una famiglia“.

Stasi aspira all’oblio, perché oggi sta cercando di nascondersi dalla “pressione mediatica davvero fuori controllo” che lo ha riportato alla ribalta.

Nonostante il clima mediatico sia cambiato, sottolinea Bocellari, e quindi gli faccia “molto piacere non essere più additato come prima”.

La revisione del processo

Intanto la difesa di Alberto Stasi sta lavorando alla richiesta di revisione del processo, che come ha spiegato Bocellari non arriverà prima della chiusura delle nuove indagini della procura di Pavia.

Il termine per le indagini preliminari dell’inchiesta bis che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi è il 28 settembre.

Dopo quella data scatterà probabilmente la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, con il giudice che dovrà decidere se mandarlo a processo o archiviare le accuse.