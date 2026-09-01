Garlasco, Giada Bocellari fa il punto tra la revisione per Alberto Stasi e l'indagine contro Andrea Sempio

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L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha fatto il punto sullo stato delle procedure per la revisione del processo del suo assistito, che potrebbero seguire alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio nel caso di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. Ci potrebbero volere ancora mesi prima di avere una risposta dalla procura.

Giada Bocellari sulla revisione del processo a Stasi

Intervistata alla trasmissione Zona Bianca, Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha ipotizzato una data per le prime notizie sulla revisione del processo del suo assistito, spiegando:

Per quanto riguarda la procura di Pavia il termine delle indagini scade il 28 di settembre. Fino a quel momento dovrebbero concludersi le indagini. Ci sarà poi un deposito per permettere alla difesa di controbattere.

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“Poi ci sono termini più blandi per la richiesta di rinvio a giudizio. I tempi potrebbero andare più verso la fine di ottobre” ha poi concluso l’avvocata.

L’ottimismo di Giada Bocellari

Bocellari ha poi spiegato l’importanza di questa procedura a livello legale: “La revisione mette in discussione il giudicato, quindi deve fondarsi su elementi di prova nuovi che portino a un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato” ha dichiarato l’avvocata.

La legale si è però detta “ottimista“, al di là delle valutazioni di parte, sulla decisione, che spetta alla procura di Milano.

“Cerco sempre di essere lucida e di reprimere gli entusiasmi più istintivi. Ormai tutti hanno compreso la fragilità del quadro probatorio che aveva già ai tempi del primo processo portato alla condanna di Stasi” ha spiegato Bocellari.

Il rinvio a giudizio di Andrea Sempio

Teoricamente, le indagini su Andrea Sempio e le procedure per la revisione del processo di Alberto Stasi dovrebbero procedere in maniera parallela e non essere legate.

È stata però la stessa Bocellari a spiegare che, nei fatti, le cose sono più complesse:

Da un lato sicuramente le due strade dal punto di vista giuridico sono parallele, perché la responsabilità di Andrea Sempio prescinde dalla responsabilità acclarata di Alberto Stasi. Nei fatti, è pacifico che in ogni caso si intersechino.