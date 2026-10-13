Garlasco, Giada Bocellari lancia un'altra bomba sulle indagini del Ris: "C'è un'altra cosa grave"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’analisi negativa sulle tracce di sangue sui pedali della bici di Alberto Stasi, emersa soltanto nelle scorse settimane, non sarebbe l’unico errore commesso dai Ris di Parma nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo l’avvocata di Stasi, Giada Bocellari, dall’esame dei faldoni degli specialisti dei carabinieri sarebbero emerse diverse cose che non tornano e un’altra altrettanto grave, senza dire però, per il momento, di cosa si tratti.

Garlasco, i dubbi sulle indagini dei Ris

Nella puntata del 12 ottobre di Quarta Repubblica su Rete 4 si è parlato anche del caso del delitto di Garlasco e della vecchia inchiesta che portò alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Ospite in videocollegamento il genetista Matteo Fabbri, all’epoca consulente della difesa di Stasi, che parla dei dubbi che c’erano già allora sulle tracce di sangue di Chiara Poggi sui pedali della bici dell’indagato.

Come tutti, anche Fabbri è venuto a conoscenza della controanalisi negativa su quel campione effettuata dagli esperti del Ris di Parma soltanto lo scorso settembre, dopo che la procura di Pavia ha acquisito i faldoni dei carabinieri.

Il racconto del genetista Matteo Fabbri

Quelle analisi dall’esito negativo, effettuate il 20 settembre 2007, non vennero mai comunicate.

Tanto che Fabbri, convinto dell’assenza del sangue sui pedali, il 25 chiese di effettuare quel test specifico, ignorando che in realtà era già stato fatto.

Una richiesta che venne respinta. “Questo non lo possiamo più chiamare solo sciatteria”, dice il conduttore Nicola Porro.

Giada Bocellari: “C’è un’altra cosa grave”

Quindi interviene l’avvocata Giada Bocellari, che sgancia la bomba: “Ma non è finita qui”.

Perché, dice, nelle indagini di laboratorio del Ris di allora c’è un’altra cosa gravissima, di una gravità “almeno pari” a quelle due di cui si è parlato sui pedali.

Un elemento, di cui l’avvocata di Stasi non può ancora dire nulla, emerso dalla lettura delle carte dei Ris acquisite dalla procura di Pavia.

Si tratta, spiega, dei quattro faldoni originali dei Ris di Parma, che i magistrati hanno acquisito l’11 settembre e messo a disposizione delle parti il 28.

Bocellari ha detto che dalla lettura di quelle carte, che non è ancora finita, sono emerse “diverse altre cose, alcune meno gravi e altre comunque poco regolari”, ma “ce n’è almeno un’altra gravissima”.

La situazione è “molto inquietante” e “vergognosa”, attacca l’avvocata, che parla di “una delle peggiori cose che possano capitare a un avvocato” e di una “bruttissima pagina per la giustizia”.

Bocellari ha parlato anche del discorso pronunciato da Stasi in aula prima della condanna.