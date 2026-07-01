Garlasco, Giada Bocellari parla dei video intimi di Stasi e dell'impronta della scarpa attribuita a Sempio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, è tornata sui principali sviluppi del caso Garlasco. L’avvocata ha parlato in particolare della vicenda dei video intimi trovati sul pc di Chiara Poggi, ipotizzando il motivo per cui la ragazza non ne avrebbe parlato con il fidanzato, oltre a contestare la consulenza che ritiene incompatibile l’impronta della scarpa con il piede di Andrea Sempio.

Garlasco, le precisazioni di Bocellari

Prosegue il confronto fra accusa e difesa sul delitto di Garlasco. Ospite della trasmissione “Morning News” su Canale 5, l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha affrontato alcuni dei temi più discussi dell’attuale inchiesta su Andrea Sempio.

Tra gli argomenti affrontati quello dei video intimi di Alberto Stasi e Chiara Poggi rinvenuti sul computer della giovane. L’avvocata ha osservato che, mentre episodi di lieve gelosia potevano essere raccontati con leggerezza (come il caso del collega di lavoro che invitava Chiara a prendere un caffè, e di cui la ragazza aveva parlato a Stasi) una situazione diversa avrebbe potuto generare imbarazzo e spiegazioni difficili.

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Cosa ha detto sui video intimi

“È chiaro che una situazione come quella che paventa la Procura di Pavia, laddove Chiara avesse saputo che Sempio aveva visionato i loro video intimi, avrebbe potuto anche creare delle domande a Stasi” ha osservato Bocellari. “Come mai non hai protetto le nostre cose? Essendo loro cose intime”.

Bocellari ha quindi ricostruito anche la cronologia dei file presenti sul computer della vittima. Le fotografie intime sarebbero state archiviate già nel 2005, mentre i video sarebbero stati copiati nel settembre 2006. Entrambi, però, sarebbero rimasti accessibili senza particolari protezioni fino alla primavera del 2007.

“Questo fa presumere, fa pensare, visto che fino ad allora non aveva sentito questa esigenza, che comunque lei potesse essersi accorta di qualcosa. Io per esempio non avrei detto al mio fidanzato una cosa del genere. Ma non per altro, perché l’avrei fatto magari arrabbiare.” E ancora: “Noi ci stiamo domandando perché non l’ha detto. Possiamo solo fare delle ipotesi. Secondo me il motivo è questo”.

Il nodo dello scontrino di Vigevano

L’avvocata è tornata anche sul verbale relativo all’interrogatorio di Andrea Sempio, soffermandosi sullo scontrino del parcheggio di Vigevano. Secondo Bocellari, non sarebbe stato riportato che Sempio sia uscito per recuperare il documento, ma soltanto che, dopo aver raccontato di essersi recato a Vigevano per cercare un libro trovando la libreria chiusa, consegnò agli investigatori la ricevuta della sosta.

Il ricordo dell’allora comandante dei carabinieri, il colonnello Cassese, sarebbe oggi lacunoso su quel passaggio, per la legale, così come resterebbero dubbi sulla contemporanea verbalizzazione di altri due amici di Sempio negli stessi orari e con gli stessi verbalizzanti.

L’impronta della scarpa

Nel dibattito sul caso Garlasco è stato dedicato spazio anche alla perizia presentata dal criminologo Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, secondo cui l’impronta della scarpa Frau numero 42-43 non sarebbe compatibile con il piede dell’indagato.

“Le solette interne della Frau numeri 42, 43, 44 sono rispettivamente 9,2 di larghezza, 9,3 e 9,4. Il piede di Andrea Sempio è 11 e mezzo, all’incirca. Quindi seguendo questo ragionamento, noi dovremmo ipotizzare un numero 62” ha replicato Bocellari.

“Il problema è la tomaia che contiene il piede, che è sempre più largo rispetto alla soletta interna. Quando si va a comprare la scarpa ci chiedono il numero, non quanto è largo il piede” ha aggiunto.