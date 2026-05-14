Garlasco, Giada Bocellari parla dell'assedio ad Andrea Sempio: "Umanamente una tragedia, già vissuto da Stasi"

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Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha parlato degli ultimi sviluppi delle indagini sul caso di Garlasco, commentando la situazione dell’indagato, Andrea Sempio, e paragonandola a quella vissuta dal suo assistito al tempo dell’indagine e del processo che ha portato alla condanna di stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

La tragedia di Sempio e Stasi

L’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha parlato alla trasmissione di Rete 4 Realpolitik degli ultimi sviluppi delle indagini sul caso di Garlasco, che vedono sotto accusa Andrea Sempio.

Commentando alcune parole della legale di Sempio sulle pressioni che il suo assistito sta subendo, Bocellari ha fatto un parallelo con la vicenda di Alberto Stasi.

ANSA

L’avvocata ha dichiarato:”Quella che sta vivendo Sempio è una tragedia, la capisco perché è la stessa che ha vissuto Alberto Stasi, a causa di un’eccessiva pressione mediatica”.

La revisione del processo Stasi

Bocellari ha poi rilasciato alcune dichiarazioni anche sull’istanza di revisione del processo Stasi, che la difesa avrebbe intenzione di chiedere a breve.

Secondo l’avvocata, diversi indizi emersi dalla nuova indagine scagionerebbero il suo assistito e quindi sarebbe richiesta una revisione del complesso processo, che fu segnato da due assoluzioni seguite da una ripetizione del processo di appello sentenziata in cassazione e, infine, una condanna confermata.

L’avvocata ha però separato il caso Stasi dalle indagini su Sempio: “L’istanza di processo che presenteremo prescinde dalla posizione di Andrea Sempio. Per lui vale la presunzione di innocenza“.

La questione della “pistola fumante”

Bocellari ha infine commentato la questione della “pistola fumante“, la prova regina, che nel caso di Garlasco sembra mancare.

La legale ha detto: “Sento spesso parlare di pistola fumante, ma bisogna capire cosa si intende. Un processo penale può condursi sia attraverso la prova diretta della colpevolezza, e forse questo si intende con il termine comunemente, ma è quasi sempre impossibile”.

Buona parte dei processi penali in Italia, ha spiegato Bocellari, sono infatti indiziari, quindi compongono un quadro di colpevolezza senza una prova definitiva.

L’avvocata ha anche specificato quanto sia improbabile trovare una pistola fumante in un’indagine a quasi 20 anni dal reato.