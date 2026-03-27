Garlasco, Giada Bocellari sbotta sull'orario dell'omicidio e parla di "vergogna di questo processo"

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Giada Bocellari mette a posto diversi punti sul delitto di Garlasco. Da settimane si rincorrono le ipotesi sull’orario dell’omicidio che potrebbero essere presenti nella consulenza depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Erroneamente viene riferito che l’epoca dell’azione delittuosa – tra le 9:12 e le 9:35 – è stata stabilita dal giudice Vitelli, e l’avvocata di Alberto Stasi interviene proprio su questo e parla di “vergogna di questo processo” riferendosi ai criteri con i quali questo dato è stato stabilito.

Il ruolo del giudice Stefano Vitelli nell’orario

Venerdì 27 marzo a Mattino Cinque l’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, ha chiarito uno dei punti più dibattuti degli ultimi giorni.

Bocellari parla di “bufala” quando si riferisce a chi attribuisce al giudice Stefano Vitelli la decisione sull’epoca del delitto di Garlasco. La forbice oraria più nota è quella che inizia alle 9:12 (quando in casa Poggi viene disattivato l’allarme) e termina alle 9:35 (quando Stasi inizia a lavorare sulla sua tesi di laurea).

“È l’accusa che deve proporre l’ipotesi accusatoria, non il giudice“, sottolinea Bocellari. L’indagine che portò alla condanna di Stasi era coordinata dalla pm Rosa Muscio.

“L’accusa spostava l’orario della morte in avanti, diceva ‘o prima o dopo’, e il giudice diceva: ‘Scusate, prima o dopo?'”, spiega la legale per ribadire che il giudice si limitò soltanto a “valutare” quella finestra temporale “sulla base dell’ipotesi della Procura”.

La “vergogna di questo processo” secondo Giada Bocellari

Quindi il focus del dibattito si sposta su ciò che Giada Bocellari chiama “vergogna di questo processo”. La Procura parlò di “prima o dopo”, riferendosi allo spostamento della finestra temporale dell’omicidio. “La parte civile, cioè i Poggi, dice ‘prima’, la Procura Generale dice ‘prima'”, aggiunge l’avvocata.

A quel punto Vitelli parlò di “finestra oraria difficilmente compatibile ma non impossibile“. Qual è la “vergogna”, secondo Bocellari? “La finestra temporale è identificata, e questa è la vergogna di questo processo, sulla base della mancanza di alibi dell’imputato“. In poche parole, la forbice oraria 9:12 – 9:35 sarebbe stata individuata dall’accusa, dalla parte civile e dalla Procura Generale perché per quel lasso di tempo Stasi non aveva alibi, avendo ripreso le attività sul pc solamente alle 9:35.

Ultim’ora: consegnata la relazione sul pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi

Nella mattinata di venerdì 27 marzo a Mattino Cinque è arrivata una novità: il professor Paolo Dal Checco, perito informatico incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare i pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, ha depositato la sua relazione ai magistrati.

Per il momento non ci sono indiscrezioni, ma secondo l’inviato del programma si parlerebbe di “elementi nuovi” e “importanti per l’indagine“. Giada Bocellari auspica che le indagini si chiudano al più presto, dal momento che tutte le parti coinvolte subiscono inevitabilmente il peso della pressione mediatica.