Garlasco, Giada Bocellari si rifiuta di rispondere alle domande dell'inviato di Quarto Grado: il motivo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Giada Bocellari, la legale di Alberto Stasi, si è rifiutata di rispondere a una domanda di un inviato di Quarto Grado. La scena è avvenuta davanti a diversi giornalisti. Il reporter era in realtà in collegamento con Ore 11 di Milo Infante, la legale ha nettamente detto a Giammarco Menga: “A lei non rispondo”.

Il rifiuto di Giada Bocellari

Durante un collegamento con Ore 11 condotto da Milo Infante, un inviato della trasmissione Quarto Grado, entrambi programmi Mediaset, ha provato a fare una domanda alla legale di Alberto Stasi.

“No, a lei non rispondo“, ha detto Giada Bocellari, probabilmente facendo riferimento alla linea storicamente colpevolista mantenuta da Quarto Grado nei confronti del suo assistito.

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Inevitabili le risate degli altri giornalisti sul posto, mentre nello studio di Ore 11 è calato l’imbarazzo.

Perché Bocellari non ha risposto a Quarto Grado

Quarto Grado ha sempre mantenuto nei confronti di Alberto Stasi una linea colpevolista.

Nei mesi scorsi, però, il conduttore Gianluigi Nuzzi aveva acceso i riflettori sulla consulenza tecnica firmata da Oscar Ghizzoni in merito alla celebre impronta 33.

In quella occasione, si era parlato del curriculum del perito della difesa, menzionando i suoi trascorsi come bagnino o supplente scolastico.

Il trattamento, volto a mettere in dubbio l’autorevolezza di Ghizzoni, non era stato gradito dall’avvocata Bocellari che lo aveva descritto come “un attacco mediatico ingiustificato e gravissimo”.

La legale aveva anche preteso delle scuse pubbliche che non sarebbero mai arrivate.

Questo ha alimentato la frattura, già evidente, tra la difesa di Stasi e la redazione.

Cosa ha detto Bocellari ai giornalisti

Prima della domanda dell’inviato di Quarto Grado, la legale aveva parlato con i giornalisti rivendicato il lavoro svolto in questi mesi insieme al collega Antonio De Rensis e accusando chi ha diffuso notizie non verificate.

“Il punto è che siamo stati criticati, siamo stati attaccati, ci sono state fatte pressioni di ogni genere e tipo. Purtroppo per loro – ha detto – abbiamo la schiena troppo dritta per piegarla davanti a queste pressioni”.

Bocellari ha poi evidenziato che la difesa di Stasi sapeva bene cosa stava facendo, “anche se qualcuno pensava fossimo in ferie, in televisione, o non avessimo neanche più una casa. In realtà stavamo lavorando a questo“.

“Era necessario fare un lavoro serio, verificare tutto, non si sparano notizie o chissà cosa. Tanto che voi lo avete saputo solo ieri, mentre noi lo sapevamo da luglio”, è stato l’affondo comunicato ai giornalisti.