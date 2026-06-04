Garlasco, Giada Bocellari sulla richiesta di revisione per Alberto Stasi: "Sentenza sgretolata"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giada Bocellari ha parlato della richiesta di revisione per Alberto Stasi sul delitto di Garlasco. “Dalla nota a firma dei pubblici ministeri non viene semplicemente detto che gli indizi che hanno portato alla condanna di Stasi sono inconsistenti ma viene espressamente detto che quella sentenza di condanna si fonda su suggestioni”, ha detto l’avvocato di Stasi.

La richiesta di revisione per Alberto Stasi

Per la posizione di Alberto Stasi “verrà fatta una richiesta di revisione” anche se “la tempistica dipende da almeno un paio di fattori”.

A confermarlo è stata l’avvocato Giada Bocellari, intervenuta a IgnotoX su La7.

Il legale ha parlato anche del coinvolgimento di Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone di indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

“Come ho detto più di una volta le due responsabilità sono alternative ma non è che il fatto che venga assolto Stasi significa che debba essere condannato Sempio e non vale neanche il contrario”, ha detto.

Giada Bocellari: “Sentenza sgretolata”

Secondo la Bocellari, “dalla nota a firma dei pubblici ministeri non viene semplicemente detto che gli indizi che hanno portato alla condanna di Stasi sono inconsistenti“.

Ma, ha aggiunto, “viene espressamente detto che quella sentenza di condanna si fonda su suggestioni e mi pare che si usi proprio anche questo termine da parte dei pm”.

“Cioè viene sgretolata la sentenza di condanna punto per punto”, ha spiegato uno dei legali di Stasi.

Della richiesta di revisione, Giada Bocellari ha parlato anche a Realpolitik su Rete4: “Non vedo come una consulenza psichiatrica sul nuovo indagato – cioè Andrea Sempio – possa essere usata da Stasi nella revisione”.

“La responsabilità alternativa non entrerà nella revisione. La consulenza psichiatrica di Sempio non tocca la responsabilità di Stasi : qualunque sia il suo esito questo non riguarda la responsabilità di Stasi”, ha spiegato.

Giada Bocellari sulla consulenza Cattaneo

Sempre a Ignoto X, la Bocellari ha commentato anche la consulenza Cattaneo.

La consulenza medico-legale della dottoressa Cristina Cattaneo ha stabilito che Chiara Poggi ha lottato a lungo con il suo assassino prima di morire, rendendo di conseguenza centrali le tracce di DNA rinvenute sulle sue unghie.

“Sul discorso delle unghie non c’è corrispondenza anatomica tra il quinto manodestra e il mignolo ma sono 5 frammenti, i più minuti, che non sappiamo a quale unghia appartengano e potrebbero appartenere anche a più unghie”, ha detto Giada Bocellari.

“Ma la cosa più rilevante è che questi piccoli margini sono gli unici che non furono analizzati dai Rai di Parma nel 2007 in quanto troppo piccoli per essere tamponati e casualmente sono quelli che danno i risultati migliori“.

Infine il legale ha ricordato che “Stasi in un’intercettazione telefonica dell’epoca disse: spero che Chiara abbia graffiato il suo assassino”.

Giada Bocellari e l’Impronta 33

L’avvocato poi ha parlato anche dell’Impronta 33: “Si tratta di un’impronta visibile ancora prima delle ninidrina spruzzata dopo, e ancora prima della ninidrina si notava un’ombreggiatura a occhio nudo”.

“Dalle nostre prove sperimentali, facendo vari appoggi con la mano insanguinata sul muro, è emerso che mentre con il primo appoggio si vede proprio il colore rossastro, già dal secondo si vede proprio un’ombreggiatura. Quindi man mano che si scarica, il sangue poi sulle mani si secca anche molto velocemente, non si vede più il rosso ma si vede un’ombreggiatura quasi grigia. E sul muro in corrispondenza dell’Impronta 33 è stata evidenziata proprio un’ombreggiatura”, ha detto la Bocellari.

Poi il legale ha spiegato: “Sono state fatte da noi prove sperimentali che spiegano perché l’obt test, cioè un test specifico per il sangue, fosse negativo e nessuno lo ha confutato”.