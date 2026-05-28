Garlasco, Giada Bocellari svela come sta Alberto Stasi: "Speranza e paura, ha molta fede"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giada Bocellari, ospite nel talk "Mattino Cinque", ha parlato dello stato d’animo di Alberto Stasi e degli sviluppi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, che ipotizzano che sia Andrea Sempio l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi. Ha anche commentato le lettere che la madre di Sempio ha inviato al suo cliente in carcere. Infine ha ribadito che presenterà richiesta di revisione del processo in cui Stasi è stato condannato in via definitiva.

Garlasco, Andrea Sempio rinviato a giudizio? Il commento di Giada Bocellari

"Sempio sarà rinviato a giudizio? Non lo so perché non conosco le consulenze che la difesa ha depositato – ha riferito la legale -. La Procura si prenderà il tempo per leggere le consulenze. Anzi mi auguro che prendano molto tempo perché le difese di Stasi furono poco considerate. Magari vorranno fare integrazioni. Ricordiamo che la Procura può fare ulteriori indagini purché dia immediato avviso di deposito alle parti".

"Per quanto riguarda la revisione del processo di Stasi, confermo quello che ho già detto: faremo richiesta, ma i tempi non saranno brevi. Si tratta di un atto tecnico che va studiato bene", ha aggiunto.

Come sta Alberto Stasi: "Mix di speranza e paura"

"Come sta Alberto? Credo provi un mix di emozioni: da un lato c’è grande speranza, dall’altro grande paura. Ha vissuto un iter processuale allucinante sulla sua pelle, con due assoluzioni e poi la condanna. Sta anche leggendo le nuove indagini", ha dichiarato l’avvocata.

E ancora: "Ci sono tanti risvolti della nuova indagine che non si aspettava, ma non credo sia opportuno renderli pubblici".

A "Mattino Cinque" è stato poi trasmesso il discorso fatto da Stasi prima della condanna del 2014. "Se per una volta fosse stata considerata la tanta invocata presunzione di innocenza – ha commentato Bocellari – forse le cose si sarebbero potute valutare in modo diverso".

Stasi supportato da una grande fede: le rivelazioni della legale

Bocellari ha anche fornito dettagli su come Stasi abbia vissuto la prigione: "Alberto ha molta fede che gli ha consentito di affrontare questi anni cercando di vedere il carcere come un dono e come un arricchimento umano".

"Si tratta di una persona molto intelligente e questo lo ha aiutato – ha proseguito – Ha avuto persone, su tutti la madre, che gli sono state vicine e che mai hanno messo in discussione la sua innocenza. Non è stato lasciato solo".

"Lui ha una grande capacità di adattamento. Ha una qualità non ordinaria: trasforma le tragedie e le difficoltà in qualcosa di positivo", ha sottolineato l’avvocata.

Stasi, mentre era in carcere, ha ricevuto due lettere dure dalla madre di Sempio. "Con i soldi e l’amicizia lo metti in quel posto alla giustizia", si legge in uno dei passaggi più discussi scritti dalla donna che ha evidenziato che le sue parole erano riferite a Stasi e alla sua famiglia.

"Faccio fatica a commentare. Alberto mi ha consegnato quelle lettere quando le ha ricevute. Come si può dire che Stasi lo abbia messo in quel posto alla giustizia se è in carcere da 11 anni?", ha concluso Bocellari.