Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara Poggi. Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata, si sarebbe "abbastanza commosso" una volta apprese le ultime novità sul delitto di Garlasco.

La rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi "commosso"

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, è stata ospite in collegamento della trasmissione Realpolitik nella serata di mercoledì 6 maggio.

In merito alle recenti novità sul caso Garlasco riguardanti Andrea Sempio e, in particolare, alla reazione del suo assistito, l’avvocato ha detto: "Non è stata una giornata come le altre. Non l’ho sentito per tutto il giorno, mi sono limitata a girargli un’agenzia che parlava di questa intercettazione, secca, senza neanche chiamarlo. Mi ha telefonato lui, era abbastanza commosso. Abbiamo fatto un paio di commenti, ma restano tra di noi. Non abbiamo alcuna intenzione di renderli pubblici al momento".

Alberto Stasi fuori dal carcere?

Giada Bocellari, nel corso della trasmissione condotta da Tommaso Labate, è entrata anche nel merito dell’intercettazione di Andrea Sempio su Chiara Poggi emersa nelle scorse ore e delle possibile conseguenze per il suo assistito.

Se il testo delle intercettazioni dovesse essere confermato, ha dichiarato l’avvocato, "a quel punto l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile".

La polemica di Giada Bocellari sul garantismo

Giada Bocellari è intervenuta anche a Mattino Cinque nella mattinata di giovedì 7 maggio. Commentando le recenti novità su Andrea Sempio, l’avvocato ha dichiarato: "Questo garantismo lo apprezzo, ma lo avrei voluto anche per Alberto Stasi. Mi sembra che a ogni elemento che trapela ci sia una corsa a sminuire, soprattutto da parte di chi per anni ha tenuto una certa linea su Alberto Stasi".

Poi la legale di Alberto Stasi ha precisato: "Occorre stare molto attenti ed essere sempre garantisti, guardando all’indagato come persona. Bisognerà contestualizzare questa intercettazione e vedere cosa c’è prima e cosa c’è dopo".

Giada Bocellari ha poi aggiunto: "Non credo che l’impianto accusatorio si fondi su questa intercettazione".

L’avvocato di Alberto Stasi ha dichiarato ancora: "Attenzione però a giustificare quello che è accaduto nei giorni scorsi, dandogli dell’immaturo, e giustificare dei messaggi che sono semplicemente inaccettabili e ingiustificabili. Credo che ci voglia equilibrio".