Garlasco, Giada Bocellari telefona in diretta a Infante: "Tre consulenti e nessuno dei nostri, parlate con me"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, è intervenuta in diretta a “Ore 14 Sera” per contestare alcune affermazioni effettuate in trasmissione, in particolare sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e sulle impronte del caso Garlasco. “Tre consulenti in studio e nessuno dei nostri, confrontatevi con me” ha dichiarato la legale, alimentando il dibattito sulle prove scientifiche alla base della nuova indagine su Andrea Sempio.

Garlasco, telefonata in diretta

La puntata conclusiva di “Ore 14 Sera”, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, è stata interamente dedicata al delitto di Chiara Poggi, l’omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 e tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo la riapertura delle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio.

Nel corso della trasmissione non sono mancati momenti di forte tensione tra esperti, consulenti e legali delle parti coinvolte. Protagonista “a sorpresa” del confronto è stata Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, intervenuta telefonicamente in diretta per contestare alcune affermazioni emerse durante il dibattito.

ANSA

Perché Giada Bocellari è intervenuta a “Ore 14 Sera”

L’avvocata ha deciso di prendere la parola dopo aver notato che in studio erano presenti diversi esperti, ma nessun rappresentante della difesa di Stasi. “In studio ci sono tre consulenti e nessuno dei nostri, ci terrei a fare un paio di precisazioni” ha dichiarato Bocellari all’inizio del collegamento.

L’intervento si è concentrato soprattutto su uno dei temi più discussi della nuova inchiesta: il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento investigativo che ha riportato Andrea Sempio al centro delle indagini della Procura pavese.

Secondo gli inquirenti, infatti, le più recenti analisi genetiche avrebbero individuato una compatibilità tra il materiale biologico repertato e il profilo genetico di Sempio, circostanza che continua però a essere oggetto di acceso confronto tra accusa, difesa e consulenti tecnici.

Il Dna sotto le unghie e l’impronta

La legale ha contestato alcune valutazioni espresse dalla giornalista Ilenia Petracalvina riguardo allo stato del materiale genetico repertato. “Non essendo stata fatta la quantificazione, non si può dire quanto Dna c’è, né quanta degradazione c’è” ha affermato Bocellari.

La precisazione riguarda uno dei punti più controversi dell’intera vicenda giudiziaria. Da anni, infatti, gli esperti discutono sull’effettiva utilizzabilità del Dna trovato sotto le unghie della vittima e sul grado di conservazione del reperto biologico.

Un altro momento teso si è verificato durante il confronto con Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, il quale ha sostenuto: “Anche il mignolo di Stasi non ha abbastanza minuzie per essere attribuito a Stasi. Così come la traccia 33. Lei è molto brava a fare il suo lavoro, a noi risulta che neanche quel mignolo avrebbe delle minuzie riconducibili ad Alberto Stasi”.

“A me non risulta che voi abbiate mai contestato le impronte per carenza di minuzie, nonostante aveste le fotografie” ha replicato Bocellari. “Ma se non c’è un contraddittorio con i nostri consulenti allora si confronti con me”.