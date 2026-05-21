Garlasco, Giada Bocellari torna sui 7 indizi contro Alberto Stasi: "Quello del dispenser è un'assurdità"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, è intervenuta nel talk “Realpolitik”, parlando degli indizi che hanno portato alla condanna in via definitiva del suo assistito per il delitto di Garlasco. L’avvocata ha definito “assurdo” quello delle impronte sul dispenser. Inoltre ha commentato le lettere che la madre di Andrea Sempio ha inviato a Stasi e a sua madre. Si è espressa anche sugli scritti di Sempio trovati dagli inquirenti nel corso delle indagini.

Garlasco, Giada Bocellari: “L’indizio delle impronte è assurdo”

“Io sono un po’ controcorrente, tendo a essere sempre molto garantista – ha esordito Bocellari -. E dico questo: a mio modo di vedere non è una questione numerica dei 7 indizi contro Stasi e dei 21 contro Sempio. Ciò che dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’autorità giudiziaria, laddove ci fosse un processo, è la consistenza degli indizi, cioè la valutazione della gravità e della precisione”.

“Quello che conta – ha aggiunto – è verificare la gravità e la precisione di questi indizi, al di là di quanti siano. Cosa che è mancata nel processo di Alberto Stasi. Quelli che venivano chiamati indizi non erano né gravi né precisi. Perché? Perché avevano delle spiegazioni alternative più che ragionevoli, non semplicemente ragionevoli. E quindi di fatto si è addivenuti poi a una sentenza di condanna sommando tanti zeri, come io ricordo spesso”.

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“Se eventualmente ci sarà un processo a carico di Sempio, l’errore che si deve assolutamente evitare è proprio questo: di fare una massa di tutto quello che è l’impianto accusatorio. Ma ogni singolo indizio andrà valutato secondo questi criteri e questo è fondamentale per addivenire a una sentenza giusta”.

Spazio all’indizio del dispenser contro Stasi: “Il discorso delle impronte sul dispenser, ma quello era già lapalissiano anche nel corso del processo, è un’assurdità. E con le nuove consulenze, soprattutto l’ultima della procura, viene meno anche il minimo dubbio che poteva essere residuato”.

“Non sono state trovate tracce di emoglobina di un soggetto che frequentava la casa della vittima, ma si va a dare evidenza a due impronte sul dispenser del sapone, dove è provato che l’assassino non si è lavato… è veramente un assurdo”, ha chiosato la legale.

Bocellari commenta le lettere della madre di Sempio inviate ad Alberto Stasi

L’avvocata ha anche commentato le lettere dure che la madre di Sempio ha inviato ad Alberto Stasi. “Io – ha dichiarato – non entro in valutazioni psicologiche perché non sono una psicologa e non mi permetto. Rispetto alle lettere che ha inviato e rispetto agli scritti di cui avete parlato, credo che ciascuno di noi sia in grado di farsi una propria opinione per i toni utilizzati, oltre che nei confronti di Stasi ovviamente anche nei confronti di sua mamma”.

Per quel che riguarda gli scritti di Sempio emersi dalle indagini, ha sottolineato che “le consulenze, nella fase delle indagini preliminari, possono essere utilizzate a fini investigativi, ma poi si sa che nel processo c’è un divieto di consulenza o perizia criminologica o psicologica sull’imputato”.

“Però – ha continuato – quello che forse spesso si dimentica è che questi scritti, al di là della valutazione a livello personologico, che è vietata tecnicamente e giuridicamente, sono dei documenti. Quindi potranno entrare e potranno essere prodotti nel processo. Ciò che non si potrà fare sarà una valutazione della personalità dell’imputato”.

La risposta all’avvocato di Marco Poggi

“Realpolitik” ha incontrato l’avvocato di Marco Poggi che si è così pronunciato sulle nuove indagini a carico di Sempio: “Io credo che ci sia stato un clamoroso errore di metodo. I carabinieri e la procura hanno scelto di ricominciare da zero un’indagine sulla base di altre ipotesi senza tener conto in nessun modo degli elementi certi che erano stati raccolti in contraddittorio delle parti nel corso dei vari processi“.

Il legale ha aggiunto:

“Marco Poggi ancora oggi considera Alberto Stasi colpevole? Alla luce delle prove raccolte sarebbe impossibile pensarla diversamente. Come giudico la decisione degli investigatori di intercettare oggi la famiglia Poggi? Ma perché mai si doveva dubitare dell’atteggiamento di questa famiglia? Solo perché aveva contribuito agli accertamenti processuali che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi? C’è stato un atteggiamento pregiudiziale di aggressione nei confronti della famiglia Poggi ed è un qualche cosa del tutto inspiegabile”. Forse ti può interessare Garlasco, Giuseppe Sempio padre di Andrea difende il figlio al Tg1: "Non ha ucciso Chiara Poggi, era con me" Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ha parlato al Tg1 sostenendo l'innocenza del figlio: ha detto che la mattina del delitto di Garlasco "era a casa con me"

Secondo l’avvocato “chi guarda la televisione non sa le ragioni per le quali Stasi è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio”.

Bocellari ha così replicato al collega: “Io rispondo a lui e non alla famiglia. Bisogna sempre tenere distinte le posizioni, questo sia chiaro. Detto ciò, faccio molta fatica a fare un commento. L’unica cosa che mi viene da dire è che credo che, contrariamente a quanto il collega ha detto, ormai tutta Italia abbia invece molto ben presenti gli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi e che quindi il cambiamento del clima c’è anche a livello mediatico”.

“Ora sanno tutti sulla base di che cosa è stato condannato Alberto Stasi. Quindi io non condivido nulla di quello che è stato detto dal collega dal punto di vista strettamente processuale. Umanamente mi dispiace per la famiglia Poggi che ha raggiunto un convincimento, magari dettato anche da erronei e falsissimi convincimenti sui quali non voglio entrare nel merito”, ha concluso Bocellari.