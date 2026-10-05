Garlasco, giallo della perizia di Alessandra Bramante su Alberto Stasi nel 2007: smentisce di averla redatta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spunta un nuovo, piccolo giallo relativo alle indagini sul delitto di Garlasco. Dalle carte dell’inchiesta del 2007 è riemersa una consulenza personologica su Alberto Stasi mai autorizzata, che sarebbe stata realizzata dalla psicologa Alessandra Bramante sulla base dei verbali di interrogatorio. Una perizia che sarebbe stata chiesta dai Ris di Parma, mai arrivata ai magistrati e mai allegata agli atti. La criminologa però ora smentisce di averla redatta.

Garlasco, il giallo della perizia su Alberto Stasi nel 2007

C’è un nuovo giallo nel caso del delitto di Garlasco, relativo a una perizia personologica su Alberto Stasi che venne redatta nel 2007 nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Un documento di cui non c’è traccia negli atti dell’inchiesta e dei processi, e che è stato ora ripescato dalle carte del Ris di Parma sul caso, dopo che la procura di Pavia ha iniziato a riesaminare i faldoni.

ANSA

Si tratta di una perizia che non avrebbe avuto ragione giuridica di esistere, in quanto mai richiesta dalla pm titolare dell’indagine, Rosa Muscio, e mai depositata.

Repubblica riferisce che la consulenza sarebbe stata chiesta dai carabinieri del Ris, allora guidato dal colonnello Luciano Garofano, anche se non è chiaro quando.

Il documento non ha data né firma, ma è scritto su carta intestata di una nota psicologa e criminologa, la dottoressa Alessandra Bramante, che ne sarebbe l’autrice.

Cosa c’è nella consulenza di Alessandra Bramante

Si tratta di una valutazione psicologica, un sintetico profilo personologico di Alberto Stasi redatto solo sulla base dei verbali di interrogatorio, senza incontri di persona.

Il lavoro si basa su tre dei primi quattro verbali di Alberto Stasi, del 13, 17 e 22 agosto 2007. E sarebbe alla base della descrizione dell’allora fidanzato di Chiara Poggi quale “biondino dagli occhi di ghiaccio”.

Nel documento, riferisce Repubblica, ci sono valutazioni secche su Stasi come “manipolatore”, “mancanza assoluta di emozioni (positive o negative)”, “molto centrato su di sé”, “tendenza narcisistica”, “tendenza al controllo anzi all’ipercontrollo”.

La psicologa smentisce di averla redatta

Al giallo sull’origine della perizia su Stasi si aggiunge ora quello relativo all’autrice.

Raggiunta dalla redazione di Ore 14, la dottoressa Alessandra Bramante smentisce infatti di averla redatta, sostenendo che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata senza firma e data.

Salvo Sottile ha però detto che la sua redazione ha visto questo documento, scritto su carta intestata di Bramante.

Chi è Alessandra Bramante

Alessandra Bramante è una nota psicologa e psicoterapeuta specializzata in criminologia clinica.

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, è anche consulente presso il Centro Psiche Donna di Milano e presso l’ATS Bergamo.

Recentemente è stata consulente della difesa di Alessia Pifferi, condannata per aver lasciato morire di fame la figlia Diana.