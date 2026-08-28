Garlasco, Gianluigi Nuzzi difende le sorelle Cappa da Milo Infante: "Aggressione mediatica senza eguali"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il presunto esposto presentato dalle sorelle Cappa con l’ipotesi di una presunta regia organizzata per indirizzare l’attenzione mediatica e investigativa contro la stessa famiglia continua a far discutere. A tal proposito, Gianluigi Nuzzi ha difeso la posizione della famiglia Cappa: “Hanno subito un’aggressione senza uguali”.

Le parole di Gianluigi Nuzzi sulle sorelle Cappa

Nella puntata di Ore 11 del 28 agosto è intervenuto Gianluigi Nuzzi.

Il giornalista e conduttore ha espresso la sua opinione sul presunto esposto presentato dalle sorelle Cappa.

Per il volto Mediaset “le Cappa sono state oggetto di attacchi mediatici, le hanno intercettato i telefoni e le è stato suggerito l’esame del DNA da parte dell’avvocato Bocellari”.

Gianluigi Nuzzi crede che siano state “oggetto di un’aggressione senza eguali”.

Perché Gianluigi Nuzzi parla di aggressione mediatica

Nel suo intervento a Ore 11, il conduttore ha spiegato i motivi della sua opinione.

A Milo Infante ha ricordato che “testimoni che si sono sbriciolati le indicavano mostrare in bicicletta l’arma del delitto e poi buttarla probabilmente in un canale”.

Gianluigi Nuzzi ha poi aggiunto: “I carabinieri che la intercettavano dicevano che era palese che lei non era assolutamente preoccupata dall’esito di queste boutade ma preoccupata per la sua famiglia”.

Il presunto esposto delle sorelle Cappa

La famiglia Cappa avrebbe presentato un esposto presso la Procura di Milano il 22 aprile 2026.

All’interno ci sarebbe l’ipotesi di una presunta regia organizzata per indirizzare l’attenzione mediatica e investigativa contro la stessa famiglia.

Tra le persone citate ci sarebbero l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene e Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco.

In merito a questa ipotesi, Gianluigi Nuzzi ha commentato: “A me interessa molto più il contenuto della denuncia e capire se questo è vero o meno. Non conoscendo il contenuto dettagliato di questo esposto, mi sembra inverosimile. Però questa persona è incensurata ed è parte lesa, così come la mamma”.