Garlasco, Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi: cosa aveva detto di Oscar Ghizzoni

Gianluigi Nuzzi chiede scusa in tv al consulente Oscar Ghizzoni dopo precedenti esternazioni effettuate durante il programma “Quarto Grado”. Al centro della questione, le critiche al curriculum del perito della difesa di Alberto Stasi, impegnato nella consulenza sull’impronta 33 del caso Garlasco, che continua a dividere esperti e inquirenti.

Garlasco, Gianluigi Nuzzi chiede scusa

Il dibattito mediatico sul delitto di Garlasco si arricchisce anche delle scuse pubbliche pronunciate da Gianluigi Nuzzi nei confronti del chimico forense Oscar Ghizzoni.

Il chiarimento è arrivato durante “Quarto Grado”, nel contesto delle nuove tensioni legate all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il conduttore ha ammesso di aver fatto un errore nel modo in cui aveva citato alcune esperienze professionali passate del consulente.

“Ho ricordato che lui ha iniziato come bagnino e la cosa è venuta fuori male, ha fatto un errore” ha ammesso. “Io stimo incondizionatamente tutte le persone che si fanno un ‘gran mazzo’, fatemelo dire, che fanno molta fatica, che pur di arrivare al loro obiettivo fanno dei lavori umili”.

“Io avevo iniziato da ragazzo, facevo anche il cameriere per guadagnare qualche soldo, quindi capisco benissimo Oscar Ghizzoni, che è diventato un professionista ed è impiegato in tante indagini” ha aggiunto Nuzzi.

Le critiche a Oscar Ghizzoni

Il caso era esploso durante una precedente puntata del programma, quando Nuzzi aveva elencato alcuni passaggi del curriculum di Ghizzoni, citando anche il lavoro da assistente bagnino svolto in gioventù e l’esperienza da insegnante supplente.

In seguito, aveva posto ironicamente la domanda se quelle qualifiche fossero adeguate per valutazioni tecniche sul delitto di Chiara Poggi.

In studio era intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, che aveva commentato: “Non mi pare sia una carriera forense di quelle solidissime. Mi sarei aspettata ben altra storia da questo profilo”.

Il ruolo di Ghizzoni nel nuovo filone

Ghizzoni ha firmato una consulenza tecnica sull’ormai nota “impronta 33”, uno degli elementi tornati al centro del nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco.

Negli ultimi mesi, la Procura di Pavia ha riacceso l’attenzione su alcune tracce, tra cui proprio l’impronta palmare rinvenuta sul muro delle scale della villetta. Le valutazioni dei consulenti restano divergenti e il tema è tuttora oggetto di approfondimenti tecnici e giudiziari.

La difesa di Alberto Stasi aveva criticato duramente il servizio televisivo, sostenendo che citare lavori giovanili senza contestualizzare l’intera carriera del consulente rischiava di delegittimarne la competenza professionale. Si era inoltre parlato di “attacco personale” chiedendo scuse pubbliche, arrivate infine da Nuzzi durante la trasmissione di venerdì 20 febbraio e in privato con il consulente.