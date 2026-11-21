Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Quarto Grado è stato ospite Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio. Il legale è tornato a ribadire la sua teoria sul delitto di Garlasco: a suo dire Chiara Poggi sarebbe stata uccisa su commissione di un’organizzazione criminale internazionale. Il conduttore Gianluigi Nuzzi, sentendo tale ragionamento, ha provocato Lovati, affermando che è il solo uomo sul “pianeta a pensarla così”.

Garlasco, la teoria di Massimo Lovati e la provocazione di Gianluigi Nuzzi

“Lei ha detto che questo è un delitto fatto su commissione, ma di chi e perché?”, ha incalzato Nuzzi. “Io non cambio le mie versioni sul punto, posso cambiarle sui dettagli”, ha puntualizzato Lovati, che ha quindi ribadito che secondo lui Chiara Poggi non è stata uccisa né da Andrea Sempio né da Alberto Stasi, bensì da un presunto gruppo criminale internazionale.

“Chi avrebbe commissionato il delitto? L’ho sempre detto, un’organizzazione criminale internazionale”, ha dichiarato il legale. Nuzzi ha lasciato chiaramente intendere di non credere a una simile ipotesi, con tanto di provocazione: “Lei è l’unico sul pianeta terra a pensarla così”.

ANSA

“Non è vero, tanti mi danno ragione”, ha controbattuto Lovati. Nel frattempo in studio, tra gli altri ospiti, ci sono stati sguardi densi di perplessità per quanto udito.

Lovati parla di pedopornografia mondiale e di un commercio di organi umani

Nuzzi ha poi chiesto al legale se la sua teoria si basa sulla vicenda del santuario della Bozzola, pista che gli investigatori hanno già ritenuto priva di riscontri concreti sul delitto di Chiara Poggi.

“Quello del santuario è uno specchietto, è un aggancio, nel senso che questa cosa nasce da un profilo di pedopornografia mondiale e di un commercio di organi umani”, ha osservato Lovati, provocando un’altra reazione risoluta di Nuzzi: “Mi sembra che qua siamo un po’ oltre”.

Nuzzi: “Nessuna evidenza sull’aspetto del traffico di organi”

“Non c’è nessuna evidenza sull’aspetto del traffico di organi. Non voglio immaginare le reazioni alle sue parole dei genitori di Chiara, Sempio e Stasi”, ha sottolineato il conduttore.

Tuttavia Lovati ha continuato nel suo discorso, arrivando addirittura a sostenere che il tempo gli darà ragione: “Alla fine della fiera, quando Stasi sarà ‘revisionato’ e Sempio prosciolto qualcuno mi darà ragione”.

Nuzzi a questo punto ha rivolto una domanda secca al legale: “L’ha messa a verbale questa sua teoria?” “Non ho potuto parlare”, ha replicato telegraficamente Lovati.