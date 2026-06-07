Garlasco, Gianluigi Nuzzi smentisce il cachet da 50mila euro per l'intervista di Marco Poggi: "Querelo ancora"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’intervista esclusiva di Marco Poggi a “Quarto Grado” diventa un caso mediatico parallelo a quello di Garlasco: tutto a causa del presunto cachet da 50 mila euro ipotizzato da Fabrizio Corona. Il conduttore Gianluigi Nuzzi smentisce tutto: “Peccato che la liberatoria prevede un compenso di zero euro. Al massimo possiamo pagare una pizza”.

Garlasco, l’intervista a Marco Poggi

Più dell’intervista in sé, a far esplodere il dibattito attorno al caso Garlasco è stata quindi la polemica sul presunto compenso che Marco Poggi avrebbe ricevuto per parlare in televisione.

Il fratello della vittima ha infatti deciso di rompere il silenzio concedendo un’esclusiva a “Quarto Grado”, ma la sua apparizione ha immediatamente scatenato accuse, sospetti e scontri mediatici.

ANSA

Fabrizio Corona e l’ipotesi sul cachet

A lanciare la polemica è stato Fabrizio Corona, secondo il quale la trasmissione avrebbe pagato 50 mila euro per ottenere l’intervista.

Un’accusa che ha avuto una vasta eco sui social e nel mondo dell’informazione, proprio perché Marco Poggi non aveva mai rilasciato interviste televisive in quasi due decenni di esposizione mediatica legata al delitto della sorella.

La replica di Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma, ha replicato in modo immediato e senza mezzi termini, annunciando azioni legali contro Corona: “L’ho querelato e tornerò a querelarlo”.

Il giornalista ha smentito categoricamente l’esistenza di qualsiasi cachet. “Vorrei sapere da dove gli viene quella cifra” si è domandato. “Peccato che la liberatoria prevede un compenso di zero euro, firmato nero su bianco”.

Nuzzi ha anche ironizzato sulle presunte cifre circolate online: “A ‘Quarto Grado’ il massimo che possiamo pagare è una pizza” ha affermato. “Forse un pernottamento o un volo aereo quando è necessario. Niente di più”.

Perché Marco Poggi ha deciso di parlare dopo 19 anni

L’intervista rappresenta uno degli eventi mediatici più significativi delle ultime settimane attorno all’intera vicenda Garlasco. Marco Poggi ha spiegato di aver scelto di intervenire pubblicamente dopo mesi di polemiche, fake news e ricostruzioni che hanno coinvolto direttamente la sua persona.

Come emerso nell’esclusiva, il fratello di Chiara ha raccontato di essersi sentito travolto dalle accuse e dalle insinuazioni circolate dopo la riapertura dell’inchiesta.”Non ho mai accettato tutta l’esposizione mediatica, in questo anno si è detto di tutto” ha spiegato durante l’intervista.