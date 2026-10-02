Garlasco, Giorgio Portera rompe il silenzio sul caso Dna sui pedali della bici ed esclude lo scambio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Parole pesanti sulle nuove indagini riguardanti il delitto di Garlasco. Parla Giorgio Portera, il genetista che aveva ottenuto i due esiti positivi analizzando le tracce di sangue rinvenute sulla bici di Alberto Stasi e che risultarono compatibili con il Dna di Chiara Poggi. La sua difesa e il suo parere su quanto accaduto in laboratorio e sul presunto scambio di provette.

Garlasco, parla Giorgio Portera

È intervenuto a Quarto Grado su Rete 4 il dottor Giorgio Portera, ai Ris dal 2005 al 2009, e colui il quale ha svolto il test sulle tracce di dna trovate sulla bici di Stasi, scoprendo che fossero compatibili con la vittima. Il suo test era stato condotto il 19 settembre ma, ripetuto il giorno dopo dal capitano Alberto Marino, aveva invece dato esito negativo.

Il genetista, allora sottotenente, ha spiegato di lavorare in squadra nel laboratorio e di essere stato ausiliare tecnico di Marino. Quindi ha parlato di una settimana – l’ultima – che lui stesso ha definito "particolare" e di essere stato "chiamato in mezzo solo per aver fatto il mio lavoro". Intervistato in tv, ha difeso il suo operato, escludendo il paventato scambio di provette, pur ammettendo che in qualsiasi laboratorio può sempre avvenire.

La difesa del genetista

"Le indagini su Garlasco erano affidate a un determinato carabiniere, maresciallo ufficiale, in questo il Capitano Marino. Ma succedeva, all’interno della routine di laboratorio, che alcune fasi potessero essere fatte per breve tempo e affidate a chi era in laboratorio per poter essere poi ridate al titolare", dice Portera.

"Erano operazioni di routine che venivano fatte. Qualcuno si scandalizza del fatto che io non ricordassi di aver caricato questo campione. Io l’ho scoperto quando me l’hanno detto i pubblici ministeri avevo caricato quei campioni. Ho passato gli ultimi 19 anni solamente con un ricordo dei pedali che avevo visionato senza neanche ispezionare, ma mai avrei potuto ricordare", continua.

"Un tenente come me lavorava 150 indagini l’anno. Ogni indagine mediamente ha 10 tracce. Ogni traccia deve essere almeno lavorata 6 volte quindi stiamo parlando di 9.000 passaggi di provette all’anno che moltiplicati per i miei 4 sono 36.000 passaggi di provette. Come mai dopo 20 anni non ricordo un passaggio su 36.000? Se mi fossi ricordato il passaggio di queste due provette su 36.000 sarebbe stato quello il vero problema. Allora sì che io avrei potuto essere additato come quello il quale ha fatto chissà che cosa", chiosa.

Cosa ha detto sullo scambio di provette di Dna di Stasi e Poggi

Quindi, venendo all’ipotesi dello scambio delle provette, aggiunge: "Lo scambio di provette ci può essere sempre in qualsiasi laboratorio, in qualsiasi analisi. Lo scambio dei campioni può avvenire". Poi, incalzato dai giornalisti che chiedevano se sia possibile l’ipotesi che qualcuno si fosse intrufolato nel laboratorio e avesse scambiato le provette, dice: "Siamo all’assurdità, nessuno entrava nei nostri laboratori di notte".

Il conduttore Corrado Nuzzi poi gli chiede in modo diretto: "Quella sera lei ha messo qualcos’altro lì?", facendolo sbottare: "Stiamo scherzando?", dice irato.

Infine, Portera esclude che sia potuto succedere qualcosa, anche un errore in buona fede. "Nel momento in cui ci si accorgeva di uno sbaglio, si buttava tutto e si ripartiva. Qua stiamo parlando di persone che hanno lavorato per anni all’interno di reparti di investigazione scientifica, di persone che hanno almeno 5 anni di laurea se non anche altri 5 anni di specialità".