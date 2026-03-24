Garlasco, giudice Stefano Vitelli che assolse Stasi commenta la perizia Cattaneo: "Problemi di compatibilità"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sul caso di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo ha aperto nuovi scenari: l’ipotesi è quella secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa a un orario tardo rispetto a quanto ipotizzato fino ad ora. Eventualità che renderebbe più difficile la presenza di Alberto Stasi sul posto. “Già allora c’erano dei problemi di compatibilità oggettiva”, ha commentato Stefano Vitelli, il giudice che assolse Stasi in primo grado.

Stefano Vitelli sulla perizia Cattaneo

Sul caso di Garlasco è intervenuto, alla trasmissione Ignoto X su La7, Stefano Vitelli.

Stefano Vitelli è il giudice di primo grado che assolse Alberto Stasi dall’accusa di omicidio.

“Sul fatto che fosse stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, 23 minuti, tolti i 7-8 per tornare a casa, sono molto pochi per un omicidio che già all’epoca si delineava come caratterizzato da più fasi”, ha detto il giudice.

Su Stasi “problemi di compatibilità oggettiva”

Al centro della questione c’è la cosiddetta perizia Cattaneo, secondo cui ci sarebbe un nuovo orario della morte di Chiara Poggi, un orario spostato in avanti rispetto alle ipotesi fatte fin qui.

Ma se Chiara Poggi fosse stata davvero uccisa più tardi, sarebbe stata possibile la presenza di Alberto Stasi sul luogo del delitto?

“Questi 23 minuti, tolti i 7-8 minuti, ponevano già allora dei problemi di compatibilità oggettiva“, ha detto il giudice Vitelli.

L’aspetto della “problematicità umana“

L’analisi di Stefano Vitelli non si ferma qui: “Oltre alla compatibilità temporale, c’era anche un problema che attiene a una questione di fondo di problematicità umana“, ha spiegato.

“Cioè Alberto Stasi avrebbe ucciso Chiara Poggi in un modo così violento e subito dopo, senza soluzione di continuità, si sarebbe messo a guardare due immagini pornografiche e poi a lavorare al credito di imposta, alla sua tesi, aggiustando e correggendo con continuità e con fattiva concentrazione mentale”, ha concluso.

“Già all’epoca c’era un grosso problema su questa questione”, ha aggiunto.

Cosa dice la perizia Cattaneo

La perizia della dottoressa Cristina Cattaneo è stata depositata a marzo 2026.

I punti principali emersi dalle indiscrezioni sulla relazione sarebbero legati al fatto che Chiara Poggi avrebbe tentato di difendersi dall’aggressore e avrebbe lottato con lui.

E poi c’è l’aspetto dell’orario della morte: la consulenza ipotizza uno spostamento in avanti dell’orario del delitto, che sarebbe avvenuto mezz’ora dopo che Chiara aveva fatto colazione.

Circostanza, questa, che potrebbe fornire un nuovo alibi o escludere la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine in quel preciso momento.