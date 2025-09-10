Garlasco, giudice valuta la proroga dell'incidente probatorio: riflettori sulle unghie di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il gip Daniela Garlaschelli ha convocato le parti per il 26 settembre per discutere sulla proroga richiesta dalla Procura di Pavia rappresentata da Fabio Napoleone. Chi indaga ha necessità di avere più tempo per ottenere i risultati sugli esperimenti scientifici condotti durante l’incidente probatorio, specialmente a seguito degli accertamenti sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi che hanno portato all’apertura del fascicolo a carico di Andrea Sempio. La genetista Denise Albani, incaricata dalla Procura, dovrà capire se quel Dna sia ancora utilizzabile e per il momento non si trovano i dati grezzi ottenuti dal professor Francesco de Stefano. Oltre a ciò, altri elementi saranno dibattuti durante l’udienza.

Verso la proroga dell’incidente probatorio

Come riporta Ansa, il gip del tribunale di Pavia ha convocato le parti il 26 settembre. Durante l’udienza verrà discussa la possibilità di una proroga dell’incidente probatorio. Corriere della Sera scrive tale proroga è stata richiesta dalla Procura di Pavia, rappresentata da Fabio Napoleone.

A motivare la proroga sono vari elementi: in primo luogo si rivela necessario più tempo per arrivare ai risultati di tutti gli accertamenti scientifici condotti fino ad ora.

ANSA Il gip potrebbe chiedere una proroga dell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco: il focus, oltre al resto, è sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi

Soprattutto, il focus è tutto sulle unghie di Chiara Poggi. Nelle scorse settimane la genetista Denise Albani era riuscita a recuperare i dati grezzi ottenuti dai Ris di Parma nel 2007, mai messi a disposizione dalla Procura e che potrebbero portare a capire la quantità di materiale biologico riscontrato e portare a una sua eventuale caratterizzazione.

In secondo luogo, verranno raccolte le nuove memorie delle parti, le richieste di proroga dei periti e – aggiunge Ansa – e ci sarà un confronto con i legali delle parti coinvolte: i difensori di Andrea Sempio, la difesa di Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi. Non mancherà, inoltre, un punto sulla contaminazione della garza usata durante l’autopsia sul cadavere della 26enne, per la quale la gip Garlaschelli potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti.

Riflettori sulle unghie di Chiara Poggi

Uno dei nodi da sciogliere durante l’udienza del 26 settembre, ribadiamo, è il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Come riporta il Corriere della Sera nel 2007 i Ris di Parma avevano stabilito che non era possibile isolare materiale dalle unghie, per questo nel 2014 il genetista Francesco De Stefano fu incaricato dai giudici d’appello di eseguire nuovi esami.

Secondo i suoi risultati erano presenti dei profili, ma il materiale era troppo degradato per poter procedere con un’attribuzione. Denise Albani, quindi, è in attesa dei dati grezzi degli esami condotti da De Stefano. Secondo la Procura di Pavia – e per questo sono state riaperte le indagini – il Dna isolato da De Stefano apparterrebbe ad Andrea Sempio e in parte a un altro soggetto.

Il delitto di Garlasco

In questo intenso 2025, pieno di battaglie tra periti, colpi di scena e tanti nuovi nomi entrati nella vicenda, la Procura di Pavia sta cercando di riavvolgere il nastro fino al 13 agosto 2007.

In quel giorno Chiara Poggi, giovane impiegata di 26 anni, fu uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli 8 e per il suo omicidio fu arrestato e condannato il fidanzato Alberto Stasi, che si è sempre dichiarato innocente.

Nel 2016 le indagini furono riaperte a carico di Andrea Sempio, poi prosciolto nel 2017. Il fascicolo contro l’amico di gioventù di Marco Poggi è stato riaperto nel 2025, quando secondo la Procura di Pavia è emerso che sotto le unghie di Chiara Poggi è presente il Dna di Sempio.