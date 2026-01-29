Garlasco, giudice Vitelli che assolse Stasi pubblica un libro sul "ragionevole dubbio": l'aneddoto sui periti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il giudice Stefano Vitelli ha pubblicato un libro, Il ragionevole dubbio di Garlasco, in cui ha provato a spiegare la vicenda, dal suo punto di vista, che lo portò ad assolvere Alberto Stasi in primo grado per l’omicidio di Chiara Poggi. Il volume è stato scritto con il giornalista de La Stampa, Giuseppe Legato.

Il giudice Vitelli sul “ragionevole dubbio”

In un’intervista a La Repubblica, Stefano Vitelli ha raccontato che, all’epoca del processo, decise di partire dalla base e di mettere in discussione se stesso “e ogni indizio con approccio socratico“.

“Mi confrontai con poche persone che seppero ascoltarmi e che non avevano interessi: mia madre e pochi fidati amici. Consigliarono umiltà e prudenza nel giudizio, le due virtù che il presidente Mattarella ha invitato a coltivare, pochi giorni fa, in un suo bellissimo discorso ai giovani magistrati”, ha detto il giudice.

ANSA

Con questo tipo di approccio, il magistrato ha spiegato che “un insieme di piccoli ramoscelli, come scrivo, non può reggere il peso di un vaso di fiori”.

Vitelli ha aggiunto che nel suo processo fece “fare delle perizie: ebbene l’acqua, per usare una metafora, rimase limacciosa e non vidi il fondale“.

“Assolsi Stasi non provando rabbia per una sconfitta investigativa”, ha concluso sottolineando che Garlasco per lui “è rimasto il paradigma del ragionevole dubbio, lo dissi prima della riapertura del caso e ne sono ancora più convinto. Del resto, anche l’ordinamento prevede la revisione sul giudicato”.

Il legittimo dubbio e il potere dei media

Riguardo al legittimo dubbio, il giudice ritiene non sia “un principio astratto e questo caso ci insegna che è una storia viva”.

“Chi non ha vissuto il fascismo e la soppressione delle garanzie fondamentali non avverte il peso della privazione della libertà. Ai ragazzi, che hanno bisogno di esempi concreti – ha affermato – possiamo dire: lo vedi quello che dicevano del “biondino dagli occhi di ghiaccio”? Fermiamoci e riflettiamo. E il massimo rispetto vale anche per l’indagato di oggi, innocente fino a prova contraria. Non predichiamo bene e razzoliamo male, altrimenti facciamo come quel partito entrato in politica dicendo che i partiti fanno tutti schifo”.

Alla domanda se i media abbiano il potere di distorcere la giustizia, Vitelli sostiene che esista questo pericolo e “non percepirlo è l’anticamera dell’errore“.

“Nel processo mediatico l’indagato diventa presunto colpevole. Bisogna chiudere la porta, anche ad avvocati e pm, se necessario. E se alla fine del percorso ritieni il dubbio ancora ragionevole, assolvi l’imputato. È una vittoria dello Stato liberal-democratico”, ha evidenziato.

L’estratto del libro Il ragionevole dubbio di Garlasco

Su La Stampa è stato pubblicato un estratto del libro di Vitelli e Legato, Il ragionevole dubbio di Garlasco.

Il brano riportato parte da una domanda: “Cosa ci insegna il delitto di Garlasco?”.

La risposta è “che quello che sembra essere può non essere. Che una telefonata apparentemente fredda e impersonale può essere invece frutto di un soggettivo modo di vivere un evento traumatico”.

Nell’estratto si riportano tutti gli indizi che hanno fatto convergere sull’ipotesi che Stasi abbia ucciso Chiara Poggi, dalle tracce mancanti del suo passaggio in casa all’impronta sul dispenser, mostrando come possano avere una spiegazione o un’altra opposta.

“Che l’abitudine a vedere immagini e video di pornografia adulta può costituire una possibile ragione per un forte litigio con la propria fidanzata, ma dopo un’attenta e non pregiudiziale analisi e valutazione la risposta può anche essere negativa. Che può apparire pura fantasia pensare che la mattina del 13 agosto sia entrata in quell’abitazione una persona diversa dal fidanzato della vittima, mentre così fantasioso non è“, si legge.

Da qui nascerebbe il ragionevole dubbio che ha portato il giudice ad assolvere Stasi in primo grado per il delitto di Garlasco, sul quale ci sono ancora diversi misteri da risolvere a partire dall’arma usata per l’omicidio.

Nel libro però si sottolinea che “se il dubbio finale è il risultato di dubbi seri, articolati e competenti, non è una sconfitta, anzi è un valore positivo per tutti. Il dubbio ragionevole non vuole distruggere, vuole anzi costruire, favorendo soluzioni solide e ponderate. Poco importa se occorre più tempo, più fatica. Poco importa se alla fine l’esito non è bianco o nero: sarà meno spettacolare, ma più giusto”.