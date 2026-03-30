Garlasco, Giuseppe Poggi e la chiamata al colonnello Cassese sul muretto rotto: mistero su chi è stato

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra i misteri irrisolti che avvolgono il delitto di Garlasco c’è anche quello relativo al muro di cinta della villetta di via Pascoli. Nelle foto scattate dagli investigatori dopo l’omicidio di Chiara Poggi si vede nitidamente che il muretto accanto al cancello d’ingresso è rotto in un angolo. Il dettaglio è anche stato al centro di una conversazione tra Giuseppe, il padre della vittima, e il colonnello Cassese.

Garlasco: il mistero del muretto rotto

Il 13 agosto 2007, come ricostruito da Mattino 5, sia Alberto Stasi sia i primi carabinieri giunti sulla scena del crimine hanno riferito di aver scavalcato il muro di cinta per entrare nella villetta proprio nel punto in cui c’era il danneggiamento.

Fin da subito, Giuseppe Poggi sostenne che il danno, prima che partisse con la famiglia per il Trentino, non era presente, ossia che il muro fosse integro.

Le domande senza risposta

Quando sarebbe stato danneggiato il muretto? E da chi? È davvero possibile che, la mattina dell’omicidio, qualcuno abbia scavalcato la cinta muraria, rompendola proprio in quel punto, per poi entrare nella casa dopo la disattivazione dell’allarme da parte di Chiara?

Domande che al momento non hanno risposte certe, perché il dettaglio del muretto rotto non è stato ritenuto rilevante ai fini delle indagini.

La conversazione tra Giuseppe Poggi e Cassese

A Mattino 5 è stata anche mandata in onda la conversazione che ci fu tra il padre di Chiara e il colonnello Cassese proprio riguardo al muretto.

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“Pronto, buongiorno capitano, sono Poggi. Senta, stasera mi sono fermato davanti a casa mia e ho notato che, a fianco al cancelletto pedonale, vicino alla prima finestrella… sa, il muretto con il cappuccio… Ecco, c’è un pezzo rotto. È staccato ed è appoggiato lì, sulla finestrella del muretto”, aveva spiegato Poggi.

Cassese rispose di aver capito a quale danneggiamento si riferiva. “Ecco, quando sono andato via non era rotto”, aveva sottolineato Giuseppe.

“Prima non era rotto. Non è che qualcuno ha provato a scavalcarlo, era debole e si è rotto? Non è che hanno provato a prendere le impronte?”, ha proseguito il padre di Chiara.

“Guardi, abbiamo già verificato: oggi non c’era nulla”, replicò il colonnello, che aggiunse: “Probabilmente si è rotto da solo, oppure è stato urtato, ma non ci sono impronte. Quando hanno scavalcato sia il signor Stasi sia i carabinieri, non sono emersi segni particolari”.