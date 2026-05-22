Garlasco, Giuseppe Sempio contro Stasi e sua mamma: "In questa situazione per colpa sua, non chiedo scusa"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuove durissime tensioni scuotono i protagonisti del giallo di Garlasco. Il 22 maggio, nel corso della trasmissione La Vita in diretta, è intervenuto Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’uomo ha espresso tutta la propria rabbia per il coinvolgimento del figlio, puntando il dito contro il condannato in via definitiva: “Mio figlio dal 2016 è dentro questa storia per Stasi, prima in concorso, ora da solo. Noi stiamo lottando per cose di Stasi”.

Giuseppe Sempio contro Stasi e sua mamma

Giuseppe Sempio ha ribadito con assoluta fermezza la totale estraneità del figlio rispetto al delitto, descrivendo il pesante dramma familiare vissuto in questi anni.

L’uomo ha rivelato che la moglie si trova in cura dal 2017 presso psicologi e assume farmaci per riuscire a dormire a causa del forte stress legato all’inchiesta.

Interpellato sul contenuto di alcune lettere inviate in passato da sua moglie ad Alberto Stasi e a sua madre Elisabetta, l’uomo ha rifiutato categoricamente ogni ipotesi di riavvicinamento o di pentimento pubblico: “La mamma di Stasi? Io non mi scuso, lei fa il suo percorso e difende fino alla morte suo figlio, e io difenderò fino alla morte mio figlio”.

Garlasco, l’importanza dello scontrino

Durante l’intervista è stato affrontato anche il tema di una vecchia intercettazione ambientale in cui lo stesso Giuseppe Sempio affermava che lo scontrino – elemento chiave per l’alibi del figlio – fosse stato fatto in realtà dalla moglie.

L’uomo ha liquidato la questione spiegando che si trattava esclusivamente di una provocazione: “Era una presa in giro perché i media parlavano che questo scontrino lo aveva fatto qualcun altro”.

La posizione di Andrea Sempio è tornata sotto i riflettori della Procura di Pavia anche a causa degli sviluppi di un filone parallelo condotto dalla Procura di Brescia.

Come si sta muovendo la difesa di Stasi

Mentre la famiglia Sempio si dice pronta a dare battaglia, la difesa di Alberto Stasi si muove rapidamente per scardinare la sentenza di condanna a sedici anni di reclusione.

L’avvocato Antonio De Rensis e la consulente Giada Bocellari hanno annunciato l’intenzione di depositare l’istanza di revisione del processo prima dell’estate, indicando come possibili date il 30 giugno o il 10 luglio.

Secondo i legali, i nuovi accertamenti scientifici e le anomalie emerse sulla gestione della scena del crimine, comprese le impronte sul muro attribuite all’ex capitano Cassese e i dubbi sulla reale misura delle scarpe di Andrea Sempio (risultato calzare un 42-43 e non il 44 inizialmente ipotizzato), offrono un quadro solido per riaprire il caso.

Stasi, attualmente in regime di semilibertà, non può tuttavia rientrare a Garlasco né incontrare la madre nella propria abitazione.