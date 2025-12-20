Garlasco, Giuseppe Sempio in lacrime per le accuse a lui e al figlio Andrea: "Adesso si diventa cattivi"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A Giuseppe Sempio è apparso in lacrime a Quarto Grado, parlando dell’indagine che coinvolge lui e il figlio Andrea nel caso Garlasco. Il padre dell’indagato ha espresso rabbia e determinazione nel difendersi, ribadendo di non avere nulla da nascondere e di confidare nella giustizia. Sempio ha inoltre chiarito di non aver mai avuto rapporti con l’ex procuratore Venditti, se non durante un interrogatorio.

Giuseppe Sempio in lacrime in TV: "Adesso si diventa cattivi"

Giuseppe Sempio, visibilmente commosso e provato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, mandate in onda nel corso della recente puntata di Quarto Grado.

Il padre di Andrea Sempio, nuovo indagato nel caso Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, ha affermato con rammarico che la festa ormai prossima, per la sua famiglia, "non è un Natale".

Nonostante la commozione, tuttavia, quando gli è stato chiesto se ha ancora voglia di difendersi dalle accuse, Sempio ha risposto in maniera risoluta.

"Adesso più di prima. Adesso si diventa cattivi. Noi stiamo in piedi per la cattiveria, la rabbia".

Caso Garlasco, il padre dell’indagato: "Non abbiamo niente da nascondere"

Tra le lacrime e la rabbia, Giuseppe Sempio ha sottolineato di non avere timori.

"Noi non abbiamo niente da nascondere", ha ribadito il padre di Andrea Sempio. "Mio figlio non c’entra niente".

Sembra comunque avere ancora fiducia nella legge: "La giustizia sta seguendo tutti e due i casi e farà quello che deve fare", ha affermato, "sappiamo che la verità è la nostra".

I chiarimenti sui rapporti con l’ex procuratore Venditti

Nel corso dell’intervista rilasciata a Quarto Grado, Giuseppe Sempio ha anche chiarito nuovamente la sua posizione sui rapporti con l’ex procuratore Venditti, che archiviò la posizione di Andrea Sempio nel caso Garlasco.

Giuseppe Sempio ha chiarito di non aver mai avuto nulla a che fare con il procuratore. "Non lo conosco neanche", ha affermato.

"L’ho visto una sola volta, quando ci ha interrogati", ha ricostruito Sempio. "Quel giorno ha interrogato tutta la famiglia su mio figlio: su dove fosse, su cosa avesse fatto quel giorno in cui c’è stato l’omicidio di Chiara Poggi. L’ho conosciuto solo quel giorno".

I movimenti di denaro sospetti

I sospetti su Giuseppe Sempio sono stati sollevati da alcuni movimenti di denaro sospetti, notati dalla Guardia di Finanza e avvenuti nel 2017.

L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta bis sul caso Garlasco, perché sospettato di aver utilizzato il denaro per pagare l’ex pm Venditti al fine di archiviare la posizione del figlio Andrea nell’inchiesta.

La famiglia Sempio, tuttavia, ha sempre sostenuto di aver movimentato il denaro per pagare gli avvocati.