Garlasco, Giuseppe Sempio indagato per corruzione dopo il pizzino "certificato" dalla moglie Daniela Ferrari

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano le indagini sul delitto di Garlasco. Nel filone dell’inchiesta che vede indagato per corruzione l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i magistrati bresciani stanno approfondendo anche la posizione di Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. Quest’ultimo, a distanza di 18 anni dalla morte di Chiara Poggi, è accusato di omicidio.

Garlasco, Giuseppe Sempio indagato per corruzione

Al pari di Mario Venditti, Giuseppe Sempio è indagato per corruzione. Il procuratore Francesco Prete e la pm Claudia Moregola sono convinti che il pizzino con scritto “20. 30. euro” starebbe a indicare cifre differenti, ossia 20 o 30 mila euro.

Per gli investigatori si tratterebbe di soldi pagati dalla famiglia Sempio a Venditti per arrivare all’archiviazione della posizione di Andrea dall’accusa di omicidio.

ANSa Andrea Sempio

La vicenda iniziò nel 2016, per concludersi proprio con l’archiviazione il 23 marzo 2017. Nei mesi scorsi è poi stata aperta una nuova indagine su Sempio, nuovamente accusato di aver ucciso Chiara Poggi.

Pizzino, Daniela Ferrari “certifica” la grafia del marito

Daniela Ferrari, moglie di Giuseppe Sempio, è stata ascoltata dagli inquirenti lo scorso 26 settembre come testimone. La donna ha spiegato che il denaro oggetto di indagine sarebbe stato movimentato e gestito dal marito visto che era lui a occuparsi dei conti familiari.

Inoltre la donna ha “certificato” che la grafia del pizzino trovato su un’agenda (“Venditti gip archivia”) con le cifre riportate a penna (“20.30 euro”) è quella di suo marito.

Chi indaga nutre la convinzione che si sia verificato un atto di corruzione. Da qui la decisione di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio in vista dell’estrazione della copia forense di cellulari, tablet, pc e pen drive sequestrati a Venditti e agli ex carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone (questi ultimi due non risultano indagati).

L’avvocato di Mario Venditti: “Vicenda densa di dubbi”

Nel frattempo il legale di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello, che per due volte ha lanciato un appello al ministro Carlo Nordio, ha affermato che quel che sta succedendo “non è una parodia, ma è accaduto veramente”.

“Come mai – ha dichiarato Aiello – non si segue la via ordinaria del Riesame? In una vicenda già densa di dubbi e incertezze non si attende un giudicato valido per tutte le parti del processo? E soprattutto non si rispetta la decisione di un giudice terzo?”

Il legale ha anche puntato il dito sull’indagine della Procura di Pavia su Sempio: “La Cassazione che condanna Alberto Stasi parla di un solo autore dell’omicidio, se si vuole cercare un concorrente nel reato, si deve prima revocare il giudicato, almeno nella parte in cui parla di un solo concorrente”.

“Chi la pensa diversamente o commette un falso ideologico grave o ambisce legittimamente ad andare nei talk show”, ha concluso Aiello.

La Procura di Brescia, intanto, prosegue spedita nelle indagini, credendo di aver rintracciato nuovi indizi relativi alla presunta corruzione del 2017. Da qui la decisione di allargare gli approfondimenti.