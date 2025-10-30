Garlasco, Giuseppe Sempio indagato per corruzione: la clamorosa novità che coinvolge il padre di Andrea

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nuovo capitolo nel delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sarebbe indagato per corruzione. La notizia è stata diffusa dall’account Facebook del Tg1. La Procura di Brescia ritiene che sarebbe stato lui a versare 20-30 mila euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.

Il post del Tg1

Come nel caso della famosa impronta 33, è il Tg1 a lanciare lo scoop.

Questa volta riguarda l’iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, su cui indaga la Procura di Brescia: l’uomo è accusato di corruzione.

Giuseppe Sempio e il pizzino

L’indagine, secondo quanto riferito da ANSA, sarebbe partita dopo la perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, avvenuta il 26 settembre scorso.

In quell’occasione era stato trovato un appunto, una sorta di pizzino, scritto dal padre Giuseppe: “Venditti gip archivia per 20.30 euro“.

L’ipotesi della Procura di Brescia

L’interpretazione degli inquirenti è che l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l’archiviazione di Andrea Sempio, nel 2017, dall’accusa di omicidio nei confronti di Chiara Poggi.

Il nuovo sviluppo fa immaginare che a corrompere Venditti potrebbe avere contribuito, secondo l’impostazione della Procura bresciana, proprio Giuseppe Sempio.

Una fonte qualificata, citata da Adnkronos, ha riferito che “alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell’abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c’è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui”.

Oltre al famoso biglietto scritto a mano, in casa sarebbero anche altri elementi contro il nuovo indagato.

La versione di Giuseppe Sempio

Giuseppe Sempio ha sempre sostenuto che i soldi di cui si parla in alcune intercettazioni sarebbero serviti per pagare in contanti (e senza ricevuta) il vecchio pool difensivo, di cui faceva parte anche Massimo Lovati.