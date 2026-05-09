Garlasco, Giuseppe Sempio intercettato alla moglie sullo scontrino: "L'hai fatto tu". La possibile spiegazione

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tra i tanti elementi oscuri del caso di Garlasco, quello relativo allo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007 che Andrea Sempio fornì come alibi già nel 2008. Secondo i carabinieri di Milano, la ricevuta del parchimetro non fu prodotta direttamente dal 38enne in quella data. A suggellare questa ipotesi all’interno dell’informativa finale sulla nuova inchiesta sul delitto è l’intercettazione telefonica effettuata il 22 ottobre 2025 ai danni dei genitori dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Durante la conversazione il padre, Giuseppe Sempio, dice chiaramente alla moglie: "Quello scontrino l’hai fatto tu".

Il testo dell’intercettazione dei genitori di Sempio

In un passaggio della conversazione risulta che Giuseppe Sempio abbia detto alla moglie: "Tanto lo scontrino l’hai fatto tu". L’uomo stava rispondendo a una frase della moglie Daniela Ferrari: "Adesso c’è un testimone che dice che lo scontrino non l’ha fatto né Andrea né i suoi familiari".

A quel punto Giuseppe Sempio ha replicato: "Come fa ad averlo? Gliel’hai dato tu, non so (ride). Non so, chi glielo ha dato? Cioè, la domanda da fargli è quella lì".

"Vabbè, nell’estremizzare cose che poi son cagate, perché lo scontrino lo hai fatto tu. (Sospira) Lui ha detto che non l’hai fatto tu, non l’ha fatto il figlio, non l’ho fatto io. E vabbè, l’avrà fatto lui! Lo avrà dato lui al figlio! Ma roba da matti, che manica di diabolici. Lo scontrino… l’ha documentato. Va bene, fammi vedere! Pazzesco, un familiare! Escono testimoni come…".

La donna ha quindi concluso la frase del marito: "A Garlasco ci sono più testimoni che abitanti". E l’uomo, di nuovo: "Eh, ne vengono fuori un sacco. Ne usciranno fuori ancora un’, bisogna vedere. Ma roba da matti".

Il valore dello scontrino nell’inchiesta su Garlasco

All’interno della medesima informativa, i carabinieri hanno tuttavia specificato viene che lo scontrino "in sé non può avere alcun valore positivo o negativo".

Questo perché, pur considerando "genuina" la ricevuta del parcheggio di Vigevano, gli elementi sin qui raccolti dagli investigatori "consentono di poter affermare che il 13 agosto 2007 Andrea Sempio, quantomeno sino alle 9:58, si trovasse a Garlasco attivando la cella di via Santa Lucia".

Nel documento si sottolinea come la versione dello scontrino e tutto quanto ne consegue sia "confinata nel triangolo familiare, perimetrato da dichiarazioni che si sostengono a vicenda ma che non hanno alcun riscontro esterno".

Cosa dice l’informativa finale dei carabinieri

Non esiste insomma alcun elemento estraneo alla famiglia Sempio che possa supportare il racconto della mattina del 13 agosto 2007.

L’alibi dello scontrino, si legge ancora nell’informativa, "nel racconto dei Sempio serve ad alimentare una narrazione a sé favorevole, ma in realtà nulla può aggiungere a sostegno della propria versione perché è impossibile riscontrare con certezza che sia stato proprio lui a produrlo andando a Vigevano quella tragica mattina".

Anzi, sottolineano ancora i carabinieri, "secondo la nostra ricostruzione investigativa è certamente più probabile che lo scontrino sia stato effettivamente recuperato da Daniela Ferrari e soltanto successivamente conservato per precostituire un alibi ad Andrea".