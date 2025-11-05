Garlasco, Giuseppe Sempio non è sereno ma nega le accuse: la versione del suo avvocato sulle "giustificazioni"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mentre proseguono le indagini sul caso Garlasco, la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Il 72enne, dopo l’accusa di corruzione in atti giudiziari, si è rivolto all’avvocato Tomaso Pisapia. Il legale ha rivelato a Mattino Cinque che l’indagato non è sereno, ma "è molto presente a se stesso" e ha negato "qualunque forma di responsabilità".

Garlasco: le parole dell’avvocato di Giuseppe Sempio

Dopo la decisione della Procura di Brescia, che pochi giorni fa ha iscritto Giuseppe Sempio nel registro degli indagati per presunto reato di corruzione in atti giudiziari, il padre di Andrea, indagato nel caso Garlasco, ha deciso di rivolgersi al legale Tomaso Pisapia.

L’avvocato ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Mattino Cinque e le affermazioni sono state trasmesse durante la puntata del programma il 5 novembre.

"Abbiamo incontrato il signor Sempio e abbiamo ricevuto la nomina per questo procedimento", ha ricostruito l’avvocato.

"Per il resto, sappiamo solo che ci sono degli accertamenti che dovranno essere fatti dalla Procura di Brescia, per questo lui è stato avvisato e ci ha contattato".

Il 72enne "non è sereno" ma nega le accuse

"Una persona sotto indagine di certo non è serena" ha proseguito l’avvocato Tomaso Pisapia, sottolineando però che Giuseppe Sempio "è molto presente a se stesso, le cose che ha detto ce le ha dette in modo molto chiaro".

Il padre di Andrea Sempio ha inoltre negato ogni accusa a lui mossa, respingendo "qualunque forma di responsabilità".

Quello della Procura è il primo atto garantito per l’imputato, che ha saputo di essere indagato solo nel momento della consegna di provvedimento relativo ad "accertamenti tecnici non ripetibili".

La versione del legale sulle "giustificazioni"

L’avvocato Pisapia ha inoltre sottolineato che le giustificazioni di Giuseppe Sempio "ha dato rispetto ai fatti che gli vengono contestati sono state molto precise e limpide".

Secondo il legale, "la sua ricostruzione dei fatti è molto chiara quindi da questo punto di vista non c’è assunzione di nessun tipo di responsabilità. Si è difeso in modo molto sereno e anche sicuro".