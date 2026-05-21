Garlasco, Giuseppe Sempio padre di Andrea difende il figlio al Tg1: "Non ha ucciso Chiara Poggi, era con me"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è tornato in tv a difenderlo, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’uomo ha ribadito l’innocenza del figlio, definendolo "innocente" perché "non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. Quella mattina era con me. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so…", ha dichiarato al Tg1.

Le parole di Giuseppe Sempio al Tg1: "Vigliaccata"

Giovedì 21 maggio, Giuseppe Sempio ha rotto il silenzio ai microfoni del Tg1: "Siamo forti per l’innocenza di mio figlio è quello che ci sostiene, non c’entra niente".

E ancora: "Ripeto, non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata, non c’entra niente, è innocente".

Vigliaccata di chi, chiede l’inviata: "Non lo posso sapere, lo dico io, così…".

"Mio figlio era con me"

Il padre di Sempio ha poi aggiunto che "mio figlio quel giorno (ossia la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto di Garlasco, ndr) stava a casa con me, non c’è bisogno di guardarlo negli occhi" per chiedere se sia stato lui.

"Poi è andato a Vigevano, siamo tornati e abbiamo fatto questo tragitto, ci sono le foto", ha aggiunto, spiegando poi che la famiglia sta vivendo un momento di attesa, aspettando di capire se Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio o meno.

Dichiarazioni che aveva già rilasciato un anno fa, a TgCom24:

I prossimi passi di Andrea Sempio

La Procura di Pavia, il 7 maggio scorso, ha notifcato la chiusura delle indagini ad Andrea Sempio.

Entro 20 giorni da quella data, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia depositeranno le consulenze su cui fa leva la difesa per convincere il gip a decretare il non luogo a procedere, evitando così il processo.

È probabile che Sempio, fino ad allora, resti dell’idea di non farsi interrogare dagli inquirenti.