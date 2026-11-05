Garlasco, Giuseppe Sempio sul figlio Andrea dopo il rinvio a giudizio: "Sono sicuro che è innocente"

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Le nuove indagini sul caso Garlasco si sono concluse e da parte della Procura di Pavia è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Per l’ex commesso è tempo della strategia difensiva e ha smesso di rispondere ai media. La stessa riservatezza è attuata dai genitori, seppur il padre Giuseppe continui a professare l’innocenza del figlio.

Il padre Giuseppe è certo: “È innocente”

Martedì 3 novembre i pm della Procura di Pavia, concluse le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, hanno chiesto il rinvio a giudizio per il nuovo e unico indagato Andrea Sempio. Una notizia che ha scosso profondamente il 38enne e l’intera famiglia, che ha scelto però di non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.

Intercettato dagli inviati de La Vita in Diretta fuori dal supermercato, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, si mostra forte come sempre. “Si va avanti” commenta schivo alla giornalista, ma non aggiunge altro: “Io sono obbligato a non parlare”. La richiesta arriva dagli avvocati del figlio, in silenzio stampa in attesa della decisione del Gup.

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Anche Daniela Ferrari, la madre di Sempio, evita i microfoni, mentre il figlio passa il maggior tempo possibile lontano da casa, ormai attorniata da stampa e curiosi. La tensione è innegabile, ma Giuseppe Sempio si mostra ottimista, sorretto da una certezza sul figlio. “Sono sicuro che è innocente” afferma.

Per Andrea Sempio chiesto il rinvio a giudizio

I Pm della Procura di Pavia hanno chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Nella nota si ritiene che l’allora ventenne abbia ucciso Chiara Poggi colpendola con un “corpo contundente” a causa del rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale.

Tra le prove avanzate dagli inquirenti il dna rinvenuto sotto le unghie della vittima, ricollegabile alla linea maschile della famiglia Sempio. “Il dna sulle unghie di Chiara non è mio” fa sapere lui tramite i proprio avvocati, così come non è sua, afferma, la famosa impronta numero 33.

Per quel che riguarda le telefonate effettuate da Andrea Sempio alla villetta di Garlasco nelle ore precedenti al delitto, l’indagato afferma che fossero destinate a Marco Poggi, fratello di Chiara e all’epoca suo caro amico.

Si attende il verdetto di revisione per Alberto Stasi

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, e il gup Luigi Riganti dovrà stabilire se procedere o meno nei confronti di Andrea Sempio. Ma c’è un ma. La difesa del 38enne potrebbe presentare ricorso alla Corte Costituzionale, chiedendo una sospensione del procedimento.

L’avvocato Liborio Cataliotti sottolinea come sia impossibile processare Andrea Sempio per lo stesso reato per cui Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Prima di procedere, afferma il legale, è necessario attendere il verdetto di revisione di condanna che gli avvocati di Stasi potrebbero presentare già entro metà novembre.