Garlasco, gli appunti di Andrea Sempio finiti negli atti dell'indagine: "Mamma in panico per la cosa su Stasi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Negli appunti di Andrea Sempio compaiono riferimenti alla riapertura delle indagini e all’ansia della madre. Nelle Moleskine sono presenti diverse frasi, riportate anche nell’informativa dei Carabinieri, che fanno riferimento alle procedure in corso per il caso di Garlasco. Si legge: “Molta ansia – 2 archiviazioni” e ancora “mamma in panico per la cosa di Stasi”. Il periodo di questi appunti va dal 2019 al 2021. Per la Procura, da queste note traspare un certo interesse per l’iter processuale di Alberto Stasi.

L’interesse per l’iter processuale di Stasi

Dalle agende di Andrea Sempio emergono dettagli sulla sua personalità e non solo. Per la Procura di Pavia, come evidenziato anche nell’informativa dei Carabinieri, traspare un forte interesse per l’iter processuale di Alberto Stasi. Si tratta di una vicenda che genera ansia anche nel resto della famiglia, a detta di Sempio, che in un taccuino scrive: “Mamma in panico per la cosa di Stasi”.

Gli appunti fanno riferimento al periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Proprio nel 2020, Alberto Stasi aveva depositato una richiesta di revisione della sentenza di condanna portando, come elementi a suo favore, le analisi delle impronte e del Dna, indicando inoltre Sempio come possibile responsabile.

Sulla questione, Sempio aveva annotato: “Pare punti sui capelli… vabbè dovrebbe… lontano da noi“. Successivamente, nell’ottobre seguente, annotava “archiviato ancora” e, qualche giorno dopo, “Stasi ricorso in Cassazione” e “Stasi no Cassazione”.

“I sogni di Sempio”

Uno dei capitoli del resoconto delle indagini della Procura di Pavia si intitola “I sogni di Sempio“. Si tratta dei sogni da lui trascritti nelle agende che sono state sequestrate. Si legge che sogna di accoltellare delle persone; sogna una “bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia” (nota datata 18 ottobre 2020) e, ancora, sogna di stuprare una ragazza.

Nelle agende, in diversi suoi racconti, si descrive come un “protagonista violento”. Si tratta di materiale utile per ricostruire la personalità dell’indagato e, forse, utile anche per delineare il movente del delitto che, secondo la Procura, sarebbe l’odio verso Chiara Poggi, rea di aver rifiutato un suo approccio sessuale.

Sempre negli appunti attribuiti a Sempio, come riassume Tgcom24, ci sarebbero continui riferimenti a sesso, pornografia, violenza, autolesionismo, fantasie ossessive e un marcato interesse per serial killer, autopsie e casi di cronaca nera.

Le ricerche web

Nelle carte dell’inchiesta compaiono riferimenti a ricerche web di natura sessuale (riguardanti anche le amiche) o violenta. Nell’informativa si legge che sono numerose le navigazioni internet che “palesano il suo interesse per il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, la violenza sulle donne, i cadaveri e la decapitazione”.

C’è anche una ricerca sulla pittura rupestre delle grotte di Altamira, che Sempio ha effettuato digitando “Altamira painting hands”. Sebbene non sia necessariamente collegata ai fatti, gli investigatori analizzano il contesto in cui tale ricerca avviene. Nell’informativa si fa quindi un parallelismo tra l’assassino di Chiara Poggi, che si sarebbe sporcato le mani con il sangue della vittima, e la pittura rupestre citata, caratterizzata proprio da un insieme di impronte di mani che, nell’impatto visivo complessivo, ricordano mani umane insanguinate.

Si tratta di ricerche che possono apparire al limite della suggestione, ma che gli inquirenti non ritengono di poter escludere, considerando un indagato per omicidio che in altre navigazioni web si è dimostrato interessato a una vasta serie di elementi violenti e legati alla morte. Nel computer è stato inoltre rinvenuto un documento Word dal titolo “Genesi dell’aggressione predatoria”.

Il movente

Si torna così a discutere del movente, che la Procura di Pavia ha identificato nell’odio nei confronti di Chiara Poggi e, in generale, delle donne. Ma che cosa avrebbe spinto Sempio, in questa ricostruzione, a uccidere Chiara? L’evento scatenante potrebbe essere stato il video intimo tra Alberto e Chiara che, finito sotto gli occhi di Sempio, avrebbe scatenato in lui una precisa “prospettiva sessuale”.

Per la Procura, quel video avrebbe convinto l’indagato che Chiara fosse una ragazza disinibita. Così, approfittando dell’assenza del fratello Marco (suo amico) e sapendo che la giovane si trovava in casa da sola, avrebbe tentato un approccio.

Il rifiuto e la reazione di Chiara avrebbero innescato una furia omicida con un “effetto domino”. Si tratta di una ricostruzione che trova sostegno in alcuni elementi chiave, come le intercettazioni ambientali in auto e i post sul forum che documentano il suo rapporto distorto con il sesso e la violenza. Il presupposto degli inquirenti è che Sempio abbia effettivamente visionato quel filmato, proprio come sembrerebbe emergere dalle conversazioni intercettate.