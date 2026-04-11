Garlasco, gli audio su cane e gatto di Andrea Sempio e l'ipotesi di violenza sugli animali, Palmegiani sbotta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di alcuni audio ambientali, a lui attribuiti durante il programma televisivo “Mattino 5”, nei quali farebbe affermazioni dai toni potenzialmente violenti nei confronti di animali, nello specifico un gatto e un cane. Il consulente Armando Palmegiani contesta le interpretazioni, parlando di frasi decontestualizzate e non legate al delitto di Garlasco.

Garlasco, nuovi audio su Andrea Sempio

C’è ancora una volta Andrea Sempio al centro dell’attenzione mediatica, con un nuovo capitolo collaterale al caso di Garlasco, che sta facendo discutere.

Si tratta della diffusione di alcune intercettazioni ambientali, risalenti al 2017 e trasmesse nel programma “Mattino 5”. Gli audio, attribuiti a Sempio, non sarebbero direttamente collegati al delitto, ma stanno alimentando un certo dibattito per il modo in cui sono stati interpretati e presentati al pubblico.

ANSA

Cosa avrebbe detto sul gatto e il cane

Uno dei frammenti più discussi riguarda una registrazione in auto in cui si senterebbe Sempio dire: “Ho preso un gatto? Cos’era? Maledetto…”

La ricostruzione proposta nella trasmissione ha suggerito l’ipotesi di un animale investito, contribuendo a creare una narrazione dal tono controverso. Tuttavia, la difesa ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il contenuto sia stato estrapolato senza tener conto dell’intero contesto.

La replica di Palmegiani

Secondo il consulente Armando Palmegiani, infatti, un passaggio chiave sarebbe stato trascurato. “La parte che nell’audio trasmesso non si comprende, e che non viene minimamente evidenziata, è proprio quel ‘non lo so’. Il gatto, infatti, non è stato investito, e Andrea Sempio se ne accorge subito”.

Ad alimentare ulteriormente il dibattito è stata la diffusione di un secondo audio, sempre registrato in auto, in cui Sempio pronuncerebbe: “Bellissimo quel cane, ti faccio anche andare però… guarda che te lo stiro eh”.

Anche in questo caso, la lettura televisiva ha enfatizzato toni ritenuti aggressivi. Palmegiani ha commentato così la vicenda:

“Per quanto riguarda l’intercettazione del cane, preferisco non commentare nemmeno: nello stesso audio Sempio arriva addirittura a dire ‘Che bel cane’ ”

“Forse sarebbe il caso di smettere di mandare in onda questi ‘tremendi’ audio” ha sbottato. “Comprendo che non ci siano novità sul caso di Garlasco, ma esistono molti altri fatti di cronaca, nera e non, di cui si potrebbe parlare”.

Attesa per le sorti di Sempio

La Procura di Pavia ha impresso un’accelerazione decisiva all’inchiesta bis, fissando a fine maggio 2026 il termine per definire la posizione di Andrea Sempio.

Le indagini si concentrano su perizie scientifiche avanzate, tra cui la nuova Bloodstain Pattern Analysis (BPA) e le analisi biostatistiche sul Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ora ritenuto “utile” grazie a tecnologie moderne.