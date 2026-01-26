Garlasco, gli avvocati di Sempio hanno chiesto l'incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I legali di Andrea Sempio hanno depositato richiesta di incidente probatorio sul pc di Alberto Stasi e sul pc di Chiara Poggi. Entro la settimana, la Procura deciderà se procedere. È una richiesta che i legali di Stasi ritengono “anomala” e che potrebbe non essere accolta perché non si tratta di un “caso eccezionale” e sul pc del condannato è stata già effettuata una perizia nel 2009. Sul pc di Chiara Poggi, invece, l’analisi è stata più superficiale perché i dati erano stati compromessi dai carabinieri.

Incidente probatorio sul pc di Stasi e Chiara Poggi

I legali di Andrea Sempio nella mattinata di lunedì 26 gennaio hanno annunciato che faranno richiesta per una nuova indagine sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Sarà quindi richiesto l’incidente probatorio e il giudice avrà alcuni giorni di tempo per confermare o meno. Entro la settimana si saprà se avverrà un’analisi approfondita dei due computer.

Anche gli avvocati della famiglia Poggi si erano detti interessati a chiedere nuove analisi sui computer dell’ex coppia. L’avvocato Liborio Cataliotti, che segue Andrea Sempio dopo l’allontanamento di Massimo Lovati, ha commentato la decisione.

“Solo i pm e l’indagato, non la parte offesa né la difesa di Stasi come parte interessata, possono chiedere al gip che questi accertamenti vengano fatti nel contraddittorio dell’incidente probatorio”, spiega.

Perché potrebbe non essere accolta la richiesta

Potrebbe però non essere così scontato l’ok all’incidente probatorio. I motivi sono diversi: analisi già effettuate e la non eccezionalità dell’analisi richiesta.

L’incidente probatorio viene richiesto in caso di eccezionalità, spiega il legale di Alberto Stasi, e in questo frangente questo tipo di analisi non pare aderire a questa caratteristica.

Inoltre, il computer di Alberto Stasi è già stato analizzato, mentre quello di Chiara Poggi è stato analizzato ma considerato compromesso tra il 70 e il 100% delle informazioni utili per via del tentativo di sblocco da parte dei carabinieri durante le indagini.

Il motivo della nuova analisi

Da parte loro, gli avvocati dei Poggi e di Sempio chiedono che l’incidente probatorio venga considerato di interesse, tenendo conto che oggi esistono nuovi strumenti tecnologici che all’epoca della precedente perizia non erano disponibili. Inoltre, le copie forensi di questi computer non sono nelle loro mani, ma solo di chi ha partecipato al precedente procedimento.

Sembra essere doverosa, in vista di un eventuale giudizio di revisione della sentenza di condanna ad Alberto Stasi, una nuova analisi sul suo computer e su quello di Chiara Poggi. Soprattutto alla luce di quella che sembra essere una nuova dinamica dell’aggressione alla vittima.

Nella nuova ipotesi, l’aggressione sarebbe iniziata in cucina e non all’ingresso della villetta, e che i due stessero litigando perché la sera prima Chiara avrebbe scoperto sul computer del fidanzato dei file pornografici.