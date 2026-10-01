Garlasco, gli avvocati di Sempio pensano all'incidente probatorio sull'impronta 33 per indebolire le accuse

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Gli avvocati di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sembrano intenzionati ad avanzare davanti al gup la richiesta di incidente probatorio sull’impronta 33, allo scopo di indebolire l’impianto accusatorio contro il loro assistito. La Procura ritiene questa traccia uno degli elementi fondamentali utili a fare chiarezza sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

La nuova mossa degli avvocati di Sempio sull’impronta 33

Nel corso della puntata di giovedì 1° ottobre di Mattino Cinque sono emersi nuovi elementi sulla difesa di Andrea Sempio nell’inchiesta del delitto di Garlasco.

Stando a quanto riferito dall’inviato della trasmissione Mediaset, sembra molto probabile che gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali difensori di Andrea Sempio, possano cambiare strategia e avanzare davanti al gup la richiesta di incidente probatorio sull’impronta 33.

ANSA

Cos’è l’impronta 33 nel delitto di Garlasco

La Procura ritiene l’impronta 33 uno degli elementi decisivi contro Andrea Sempio: per l’accusa, questa traccia rinvenuta sulla parete destra della scala dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi sarebbe la “firma” dell’assassino di Chiara Poggi.

L’impronta sarebbe stata lasciata necessariamente il giorno dell’omicidio e sarebbe pienamente compatibile con la posizione d’appoggio assunta dall’assassino mentre si trovava sul gradino zero delle scale di casa Poggi.

Una consulenza ha individuato nell’impronta 33 una corrispondenza di 15 minuzie dattiloscopiche con il palmo destro di Andrea Sempio.

I legali dell’indagato, però, hanno sempre minimizzato questo aspetto: le minuzie sarebbero molte meno e la traccia non sarebbe identificabile.

Cos’ha detto Liborio Cataliotti sull’impronta 33

Proprio a proposito dell’impronta 33, nella giornata di mercoledì 30 settembre, l’avvocato Liborio Cataliotti, che assieme alla collega Angela Taccia assiste Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti all’esterno della Procura di Pavia.

Sul tema, il legale difensore di Sempio ha spiegato: “C’è un confronto tra consulenti, leggeremo cosa convince gli inquirenti che l’impronta 33 sia intrisa di materiale biologico o di sangue, che sia riconducibile a Sempio o che sia connessa all’omicidio”.

Cataliotti ha poi aggiunto: “Sono domande diverse, che non necessariamente hanno la stessa risposta. Stando al comunicato stampa, le risposte non sono così nette“.