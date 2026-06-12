Garlasco, gli esperimenti della difesa di Sempio sugli indizi contro di lui dall'impronta 33 alle scarpe Frau

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indiscrezioni, le analisi e le novità sul delitto di Garlasco. La difesa di Andrea Sempio ha illustrato gli esperimenti previsti sui test per capire la natura dell’impronta 33 e quelli relativi alle scarpe Frau per verificare la compatibilità e le ricostruzione della scena del delitto.

Delitto di Garlasco, gli esperimenti sull’impronta 33

Durante la puntata di Quarto Grado dell’11 giugno è intervenuta Marina Baldi, consulente genetista di Andrea Sempio.

In merito al test combur e all’optitest ha dichiarato: “Come abbiamo fatto nel periodo delle indagini preliminari, stiamo facendo tutta una serie di sperimentazioni che riteniamo utili ed importanti proprio sui limiti di questi test”.

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Marina Baldi ha spiegato che “sono prove sperimentali con gli stessi materiali che vengono utilizzati quando c’è una scena del crimine. stiamo facendo delle prove con diverse matrici, con diverse concentrazioni di sangue, con diversi tessuti biologici che rilasciano cellule”.

“Questo ci aiuterà a capire quando un optitest può dare un falso negativo, che non è verosimile”, le sue parole.

L’esperimento sulle scarpe Frau

Sempre nella puntata di Quarto Grado, è stato mostrato una parte dell’esperimento sulle scarpe Frau messo in campo dalla difesa di Andrea Sempio, per verificare la compatibilità e le ricostruzioni della scena del delitto di Chiara Poggi.

Si tratta del modello di scarpe che avrebbe lasciato impronte sul pavimento di casa Poggi.

La difesa di Andrea Sempio avrebbe acquistato online due tipologie di scarpe Frau: un paio numero 42 in camoscio, l’altro numero 43 in plastica, oggi non più in produzione.

Entrambi i modelli, secondo l’esperimento, non sono calzabili da Andrea Sempio perché troppo stretti.

La differenza tra alloggio del piede e battistrada

Sempre a Quarto Grado, nella puntata dell’11 giugno, è intervenuto Giacomo De Angelis, uno dei consulenti tecnici della difesa di Andrea Sempio, specializzato in calzature.

È stata analizzato il sottopiede della scarpa, denominato soletta di montaggio, rispetto al battistrada, la porzione inferiore della suola che lascia l’impronta

Queste le parole del consulente: “Dalle misure disponibili abbiamo rilevato che un piede con una pianta da 11,5 centimetri non può essere contenuto in un battistrada largo 9,5”

Inoltre secondo Giacomo De Angelis “l’impronta rilevata corrisponde al battistrada, che è generalmente più largo rispetto alla reale calzata della scarpa. Per questo motivo non è corretto sovrapporre automaticamente le due misure”.

A Quarto Grado c’è stato, inoltre, uno scontro tra Roberta Bruzzone e Carmelo Abbate, nel corso della puntata è stato mostrato anche l’interrogatorio di Alberto Stasi dove ha parlato dei resti della spazzatura e della cantina di casa Poggi. Nel frattempo Alberto Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.