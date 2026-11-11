Garlasco, gup Luigi Riganti che deciderà sul rinvio a giudizio di Sempio respinge la stampa: "Non dico niente"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

"Non posso dirle niente". Respinge la stampa il gup Luigi Riganti, il giudice del tribunale di Pavia che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di Andrea Sempio chiesto dalla procura pavese per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Spetterà a lui stabilire se il 38enne dovrà andare a processo con l’accusa di omicidio volontario o se l’inchiesta sarà archiviata. Intercettato dalle telecamere di Mattino Cinque, Riganti non dice nulla sul caso, perché "i giudici parlano con i provvedimenti scritti e basta".

Garlasco, il gup che deciderà su Sempio: "Non dico niente"

Nella mattinata di mercoledì 11 novembre le telecamere di Mattino Cinque hanno intercettato Luigi Riganti, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pavia che dovrà decidere sul rinvio a giudizio di Andrea Sempio chiesto dalla procura per il delitto di Garlasco. "Non posso dirle niente, funziona così", risponde il gup alle domande dell’inviato. "Non le dico niente, niente di niente, mi spiace".

"Ho rispetto per il vostro lavoro, ma purtroppo non posso dirle niente", continua a rispondere il magistrato all’inviato che lo incalza. "I giudici parlano con i provvedimenti scritti e basta", spiega.

Chi è Luigi Riganti

Nato a Pavia nel 1962, Luigi Riganti ha 65 anni ed è in magistratura dal 1991. Nel corso della sua carriera ha lavorato a Enna, Vercelli, Ascoli Piceno e Piacenza prima di tornare a Pavia nel 2010. È stato prima coordinatore della sezione penale e poi giudice della sezione Gip-Gup.

Prima di Garlasco, il caso di cronaca più noto di cui si è occupato è quello di Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista di Voghera che nel luglio 2021 sparò e uccise in piazza Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino senza fissa dimora.

Fu Riganti a condannare Adriatici nel processo con rito abbreviato a dodici anni di reclusione per omicidio volontario.

Cosa fa il gup

Il gup (Giudice dell’udienza preliminare) è il magistrato che si occupa di verificare a fini procedurali la fondatezza dell’accusa, valutando sulla base degli atti disponibili se ci sono elementi sufficienti a mandare a processo l’indagato.

L’udienza preliminare, alla quale partecipano il gup, il pubblico ministero e il difensore dell’imputato, rappresenta una garanzia per l’indagato, in quanto volta alla verifica della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura. È anche la sede della piena esibizione delle fonti di prova raccolte dalla pubblica accusa.

Dopo aver esaminato il fascicolo delle indagini preliminari, il gup ascolta le ragioni dell’accusa e della difesa e decide se rinviare a giudizio l’indagato o archiviare il caso con la sentenza di non luogo a procedere.

Non solo, l’udienza preliminare è anche la sede per celebrare i riti alternativi al processo ordinario, come il patteggiamento e il processo con rito abbreviato.