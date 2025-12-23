Garlasco, i 5 indizi contro Andrea Sempio nel video sul delitto realizzato con l'intelligenza artificiale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, tornano sotto esame cinque indizi che riguardano Andrea Sempio. Telefonate giudicate anomale, uno scontrino usato come alibi, un’impronta nella villetta, il DNA sotto le unghie della vittima e alcuni post pubblicati dopo le sentenze su Alberto Stasi sono al centro della nuova lettura investigativa, già contestata dalla difesa.

Il delitto di Garlasco e la riapertura delle valutazioni investigative

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, continua a sollevare interrogativi nonostante una condanna definitiva. La nuova analisi della Procura prende in esame una serie di elementi che, secondo gli inquirenti, meritano una rilettura complessiva.

Al centro dell’attenzione c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, mentre resta sullo sfondo la posizione di Alberto Stasi, ritenuto colpevole in via definitiva dell’omicidio di Chiara Poggi.

Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco: ecco quali sono gli indizi a carico di Andrea Sempio

Secondo la nuova impostazione investigativa, i cinque indizi non vanno considerati singolarmente, ma come un insieme coerente. L’obiettivo è verificare se, alla luce di questi elementi, la ricostruzione dei fatti possa essere rimessa in discussione o se resti confinata a ipotesi non sufficientemente dimostrabili.

Telefonate e alibi: i primi due indizi contro Andrea Sempio

Il primo indizio riguarda tre telefonate effettuate da Andrea Sempio nei giorni immediatamente precedenti al delitto. Il 7 agosto 2007 chiama due volte casa Poggi, una dal cellulare e una dal telefono fisso, per pochi secondi. Il giorno successivo parla con Chiara per 21 secondi.

Per gli inquirenti queste chiamate non avrebbero una spiegazione logica, poiché Sempio sapeva che Marco Poggi era in vacanza con i genitori. Nei verbali, però, Sempio ha sempre sostenuto: “Non sapevo la data della partenza di Marco”.

Il secondo indizio riguarda l’alibi fornito per la mattina dell’omicidio. Sempio ha dichiarato di essersi recato a Vigevano e, a sostegno, ha consegnato un anno dopo uno scontrino del parcheggio. Secondo la Procura si tratta di un documento non nominativo che non prova la sua presenza sul posto.

Gli inquirenti ipotizzano che lo scontrino possa essere stato conservato per costruire un alibi, ipotesi sempre respinta dall’interessato: “Lo scontrino è stato trovato dai miei genitori sull’auto e tenuto per sicurezza”.

Impronta, DNA e i comportamenti successivi alla condanna

Il terzo indizio è la cosiddetta impronta 33, una traccia di mano rilevata sul muro delle scale della villetta di via Pascoli, vicino al punto in cui venne trovato il corpo di Chiara Poggi. Gli investigatori la attribuiscono a Sempio, mentre la difesa sostiene che possa risalire a precedenti frequentazioni della casa.

La ricostruzione con l’IA sugli indizi contro Sempio

Il quarto elemento è considerato il più rilevante: il DNA di Sempio rinvenuto sotto le unghie della vittima. Per la Procura rappresenterebbe un segno diretto del contatto con l’assassino. La difesa parla invece di trasferimento indiretto, dovuto al contatto con oggetti presenti nell’abitazione e successivamente toccati da Chiara.

Il quinto e ultimo indizio riguarda alcuni post pubblicati da Sempio sui social dopo le sentenze che hanno coinvolto Stasi. Nel dicembre 2014 condivide un’immagine di un ragazzo biondo, che ha una certa somiglianza con Alberto, e una donna nuda, ripresa di spalle, accompagnata dalla frase: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Nel 2015 pubblica poi la figura di un agnello sacrificale. Secondo la lettura investigativa, questi contenuti potrebbero avere un valore simbolico e riferirsi a Stasi. Interpretazione che Sempio ha sempre respinto, definendola priva di significato penale. Resta ora da capire se questi cinque indizi possano sostenere nuovi sviluppi giudiziari o se resteranno confinati a una rilettura investigativa senza conseguenze processuali.