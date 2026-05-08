Garlasco, i carabinieri "assolvono" Stasi elencando le contraddizioni della condanna: la reazione dei Poggi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I Carabinieri “assolvono” Alberto Stasi. Per il Nucleo Investigativo di Milano, infatti, la condanna dell’ex fidanzato di Chiara Poggi fu il risultato di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata dai media in diciotto lunghi anni. Nelle carte si legge dell’elemento della bicicletta, considerato una dinamica illogica per quello che era stato descritto come un assassino freddo e calcolatore. La famiglia Poggi, pur volendo evitare di attaccare le istituzioni, dichiara di aver subito continue aggressioni.

La “suggestione” sulla colpevolezza di Stasi

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano sono convinti che la colpevolezza di Alberto Stasi sia stata dovuta “a una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni”.

Questa sarebbe la conclusione dell’indagine che ha indicato Andrea Sempio come il possibile assassino di Chiara Poggi.

Nelle carte si legge inoltre come “tutti gli elementi o presunti tali di questa vicenda siano contraddittori“. Non lasciano dubbi gli investigatori, che entrano nel dettaglio per commentare le ricostruzioni e le modalità di indagine precedenti, definendole poco lineari.

L’elemento della bicicletta e dei pedali

A partire dal fatto, scrivono, che alla base vi era la convinzione che Stasi avesse consapevolmente nascosto la bicicletta nera con cui avrebbe raggiunto via Pascoli per uccidere la fidanzata. Una bicicletta, si continua a leggere, che sarebbe stata sottratta agli inquirenti e rinvenuta soltanto a distanza di anni. “Anche ammettendo che un assassino così freddo e calcolatore avesse commesso una superficialità degna di personaggi dei fumetti – ovvero quella di non far sparire definitivamente quella bicicletta disfacendosene completamente – ci sono altri elementi francamente incomprensibili”.

Ancora più “paradossale” viene definito il tema dei pedali scambiati. Quale sarebbe stato il senso logico, commentano i Carabinieri, di perdere tempo per smontare i pedali e rimontarli sulla bicicletta che sarebbe stata consegnata agli inquirenti? Osservano ancora gli investigatori che, almeno nelle prime fasi, Stasi non poteva avere piena consapevolezza di quali e quante fossero state le testimonianze raccolte; pertanto, avrebbe avuto più senso tentare di eliminare ogni oggetto che potesse ricondurlo alla scena del crimine, che si trattasse della bicicletta intera o dei soli pedali.

La reazione dell’avvocato Tizzoni e della famiglia Poggi

L’avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, ha commentato gli ultimi passaggi della vicenda con una nota ufficiale. “Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai Carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici”, si legge nel comunicato.

Nella lunga nota dei familiari di Chiara Poggi si parla di “continue aggressioni” e del rammarico per essere stati sottoposti a intercettazioni. I congiunti prendono atto del fatto che la Procura di Pavia abbia ritenuto di intercettare i familiari della vittima stessa, la cui colpa sarebbe quella “di aver partecipato attivamente a un processo penale conclusosi con la condanna irrevocabile di Alberto Stasi, consacrata dalla Suprema Corte di Cassazione, e di non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio”.

La nota si chiude con un fermo commento: “Anche a fronte delle continue aggressioni nei loro confronti, Giuseppe, Rita e Marco intendono continuare a mantenere un atteggiamento rispettoso, evitando qualsiasi esternazione sul tema”.