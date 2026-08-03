Garlasco, i consulenti Baldi e Palmegiani difendono Andrea Sempio: "Quegli indizi non dimostrano la presenza"
I consulenti della difesa di Andrea Sempio, Marina Baldi e Armando Palmegiani, replicano alle indiscrezioni sulle conferme nelle consulenze della procura
Le quattro nuove consulenze sugli indizi rilevati nella nuova indagine sull’omicidio di Garlasco non confermerebbero la presenza di Andrea Sempio nel luogo del delitto. Lo sostengono i consulenti della difesa del 38enne, la genetista Marina Baldi e il criminologo Armando Palmegiani, replicando agli ultimi sviluppi sul caso riportati dal Tg1, secondo cui la procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.
Il punto sulle indagini di Garlasco
Secondo le indiscrezioni raccolte in un servizio dal Tg1, i pm dovrebbero depositare prima della fine di agosto le quattro consulenze, che respingerebbero le contestazioni del team difensivo di Andrea Sempio, confermando invece quanto emerso sulle impronte nella villetta di Garlasco, sulla compatibilità tra le scarpe e il piede del 38enne, sul Dna riconducibile alla linea paterna dell’indagato trovato sulle unghie di Chiara Poggi e riguardo alla relazione sulla sua personalità.
Tutti elementi che secondo l’accusa dovrebbero poter portare alla chiusura delle indagini preliminari entro il 28 settembre, ultimo passaggio prima della richiesta di rinvio a giudizio.
Le consulenze su Andrea Sempio
Con la consulenza affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo sulla larghezza del piede di Sempio, la procura di Pavia dimostrerebbe la compatibilità delle impronte trovate sulla scena del delitto con le misure del 38enne, nonostante le variazioni avvenute sulla fisionomia dell’indagato nel corso degli ultimi 20 anni.
Come riportato dal Tg1, per i consulenti Giampaolo Iuliano e Nicola Caprioli, gli accertamenti sull’orma a pallini, centrale nel processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, rimetterebbero in discussione l’attribuzione alla scarpa di marca Frau e misura 42.
Elemento portante dell’accusa è poi l’analisi del genetista forense Giancarlo Previderè, che ha ricondotto alla linea genetica paterna di Andrea Sempio le tracce di Dna sulle unghie di Chiara Poggi.
Infine il profilo psichiatrico dell’indagato tracciato dal professor Catanesi, a cui i legali dell’indagato hanno risposto depositando proprie valutazioni rispetto alle relazioni del RACIS dei carabinieri, senza prestarsi agli accertamenti.
La replica di Baldi e Palmegiani
Le quattro consulenze non cambiano però le convinzioni della difesa, come sottolineato in una replica al Tg1 dai consulenti Baldi e Palmegiani.
Nonostante confermi l’appartenenza delle tracce genetiche alla linea paterna di Sempio, la dottoressa Marina Baldi sostiene che si tratti di “un profilo parziale” e di ritenere di aver “dimostrato con una sufficiente precisione scientifica che quella traccia potrebbe essere lì per contaminazione”.
Sull’attribuzione delle impronte al piede dell’indagato, il professor Armando Palmegiani ha invece ribadito come proprio le misure della scarpa a pallini sarebbero incompatibili con quelle dell’indagato.