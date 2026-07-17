Garlasco, i dubbi del criminologo Marco Strano sulla camminata di Alberto Stasi descritta nella perizia Testi

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Nella consulenza firmata dal perito Roberto Testi nel 2014, su incarico della Corte d’Assise d’Appello, che si unì agli elementi che incastrarono Alberto Stasi sulla scena del delitto di Garlasco, sarebbe stato tralasciato un elemento fondamentale. Lo sottolinea il criminologo Marco Strano in un’intervista rilasciata per Zona Bianca. Ciò che non è stato preso in considerazione, secondo Strano, è “la naturale, in parte conscia e in parte inconscia, attitudine ad evitare alcune cose che danno ribrezzo, danno orrore”.

Garlasco, l’errore nella perizia Testi secondo Marco Strano

Come anticipato, in un intervento a Zona Bianca, nel corso della puntata andata in onda giovedì 16 luglio, il criminologo Marco Strano ha fatto notare come la perizia sulla camminata di Stasi non abbia preso in considerazione un elemento fondamentale.

In questo “modello matematico”, come lo chiama l’esperto, sarebbe stata tralasciata “la naturale, in parte conscia e in parte inconscia, attitudine ad evitare alcune cose che fanno ribrezzo, che fanno orrore”.

Secondo la perizia di Roberto Testi, tuttavia, a dimostrare la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine sarebbe proprio l’assenza di tracce sotto le scarpe che l’allora 24enne indossava il 13 agosto 2007, quando telefonò al 118 dopo aver scoperto il cadavere di Chiara Poggi.

Strano ricorda che “le scarpe di Stasi sono state sequestrate 19 ore dopo il delitto, durante le quali Stasi le ha utilizzate, ci ha camminato”, o potrebbe averle pulite su qualche zerbino isintivamente.

Gli altri errori nella perizia sulla camminata

L’ex poliziotto e criminologo Strano, inoltre, fa notare come oltre al sequestro delle scarpe 19 ore dopo, “in estate il sangue era secco“.

Inoltre “la persona che ha simulato la camminata di Stasi pesava circa venti chili in più” e indossava “un paio di scarpe di almeno due numeri in più rispetto a quelle di Stasi”.

Alcune perizie potrebbero dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi

Infine, secondo il criminologo, in altre perizie si nascondono elementi che “possono essere usati da Stasi per dimostrare la sua innocenza”.

Tra queste ci sono “le perizie informatiche“, che insieme allo studio di Testi potrebbero addirittura favorire il lavoro della difesa di Stasi nell’eventuale revisione del processo sulla cui richiesta gli avvocati Giada Boccellari e Antonio De Rensis stanno lavorando.