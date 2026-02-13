Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 assolse Alberto Stasi in primo grado per il delitto di Garlasco, continua ad avere dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi. Soprattutto sulla tanto discussa ipotesi del sangue calpestato o meno dal fidanzato di Chiara Poggi al ritrovamento della ragazza in casa. E nel corso di una lunga intervista a Giallo il giudice ha ripercorso i passaggi che lo hanno portato, 17 anni fa, ad assolvere Stasi. Tra questi i tanti dettagli del ritrovamento e delle ore successive, in cui “nemmeno i carabinieri intervenuti per i rilievi si sporcarono”. Una storia che è destinata a fare giurisprudenza e che Vitelli ha riportato nel suo “Il ragionevole dubbio di Garlasco – Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia”, testo in cui non solo descrive la storia giudiziaria del caso, ma propone anche una riflessione più ampia sull’aspetto emotivo del lavoro di giudice.

Vitelli e i dubbi su Stasi

Nel corso della lunga intervista concessa a Giallo a Laura Marinaro, Vitelli ha spiegato per filo e per segno tutto ciò che all’epoca lo portò ad assolvere Stasi in primo grado. Aspetti non trascurabili per il giudice che ha sempre messo davanti a tutto il dubbio che lo portato a ritenere come “fosse ragionevole dubitare giuridicamente della sua colpevolezza o della sua innocenza”.

“Non so se sia colpevole o innocente” ha detto, ma a 16 anni dalla sentenza di assoluzione Vitelli ha svelato cosa l’ha portato a dubitare della colpevolezza di Stasi.

ANSA

Tra queste, su tutte, la chiamata al 118 che per molti poteva portare a indagare di più sulla persona, ma che per lui in quanto giudice necessitava di ulteriori prove.

Le parole sull’alibi di Stasi

Tra le prove ricercate quelle che confermassero o meno l’alibi dato da Alberto Stasi, che raccontò di essere stato al lavoro al pc sulla sua tesi.

Un dato che Vitielli fece verificare e che, effettivamente, trovò riscontro grazie ai periti perché “quando la persona risponde che si trovava in un luogo diverso rispetto a quello del delitto, la sua dichiarazione deve essere verificata”.

“Un esito sorprendente accertò che aveva lavorato davvero alla tesi dalle 9.35 alle 12.20” ha detto.

La camminata e il mistero del sangue calpestato

Ma ciò che ancora oggi tiene banco è di certo il dubbio sulla camminata di Alberto Stasi che “evitò” le macchie di sangue presenti sulla scena del delitto.

Vitelli però è abbastanza chiaro e diretto sulla questione: “Secondo le calpestò, il problema non era se avesse o meno calpestato il sangue, ma se le tracce del suo passaggio sarebbero dovute per forza rimanere”.

Qui, infatti, il giudice è sicuro citando anche un altro esempio: “Nemmeno i carabinieri intervenuti per primi e il personale del 118 si sporcarono. Gli esiti degli esperimenti erano contrastanti e non indicativi, ma confermarono che non necessariamente rimaneva traccia di sangue sulle scarpe”.