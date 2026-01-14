Garlasco, i dubbi del medico sulla dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi dall'arma alle persone sulla scena

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella villetta di Garlasco potrebbero esserci state più persone e più armi. Sono i dubbi sollevati dal medico legale Giuseppe Fortuni sull’omicidio di Chiara Poggi in un intervento in collegamento con Mattino Cinque. A giustificare le sue ipotesi sono i segni presenti sul viso della vittima, tipici di una produzione da oggetti da punta, taglio e contusione. Anche lo spostamento del corpo, secondo Fortuni, suggerirebbe la presenza di più persone sulla scena del crimine.

I dubbi sul delitto di Garlasco, dalle armi ai presenti

Mercoledì 14 gennaio in collegamento con Mattino Cinque è intervenuto il medico legale Giuseppe Fortuni per portare in diretta i suoi dubbi sulla dinamica del delitto di Garlasco.

Fortuni sottolinea come "i mezzi che hanno prodotto" le lesioni presenti sul volto e sul cranio di Chiara Poggi siano "tutti diversi", proprio a giudicare dalla morfologia delle ferite.

"Ci sono dei mezzi contusivi, dei mezzi da taglio, dei mezzi fendenti e dei mezzi da punta", precisa il medico legale, e proprio per la possibilità che la mattina del 13 agosto 2007 siano stati usati più oggetti "è difficile che una sola persona" li abbia maneggiati.

Fortuni parla di "pluralità di persone", dunque non si limita al numero di due né indica un numero specifico. Un altro nodo affrontato dall’esperto è quello relativo all’assenza di lesioni da difesa sul corpo di Chiara.

Perché sul corpo di Chiara Poggi mancano i segni di una difesa?

Come anticipato, un altro nodo delle indagini sul delitto di Garlasco è rappresentato dall’assenza di lesioni da difesa. Appurato che la vittima non fu sedata né narcotizzata, come emerso dai test tossicologici, Fortuni lancia la sua ipotesi e di nuovo argomenta la possibilità della presenza di più persone.

"Chi è che non si produce almeno delle lesioni da difesa passiva?", si domanda Fortuni, che proprio per questo sostiene che Chiara Poggi "sia stata contenuta, sia stata trattenuta".

A questo punto dallo studio fanno notare che anche nella relazione di Marco Ballardini, che effettuò l’autopsia sul corpo della 26enne, era riportato che "ove non si voglia ipotizzare l’utilizzo di strumenti differenti diventa difficile identificarne solo uno che abbia le tre caratteristiche contusive trovate sul corpo di Chiara".

La spiegazione di Armando Palmegiani

Anch’egli in collegamento con Mattino Cinque, il consulente di Andrea Sempio il dottor Armando Palmegiani fa notare che secondo i suoi dati non è da escludere l’utilizzo di una sola arma.

L’esempio è in un martello a coda di rondine. È pur vero che la coda dello strumento, tagliente e non battente, avrebbe dovuto produrre doppi fori sul volto di Chiara, ma Palmegiani riflette su "come colpisce" l’assassino, dunque l’impugnatura dell’oggetto potrebbe non essere stata ordinaria.

"La dinamica è diversa dalla statica", dice Palmegiani. Se la persona è "a terra" allora si ha la sicurezza di lasciare "un segno a stampo", mentre se la persona è "in piedi" si ha dunque un’azione dinamica con segni irregolari dovuti ai movimenti dell’aggressore e della vittima.