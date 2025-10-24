Garlasco, i dubbi dell'avvocato De Rensis sul verbale di Andrea Sempio e lo scontrino

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lo scontrino di Andrea Sempio è il nuovo scoglio al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. A mettere in dubbio la sua validità come alibi sono più parti, compreso l’avvocato Antonio De Rensis che assiste Alberto Stasi. De Rensis sottolinea le stranezze negli orari: alle 9:58 del 13 agosto 2007 Andrea Sempio si trovava ancora a Garlasco, come testimoniano i tabulati telefonici che indicano una chiamata uscente all’amico Mattia Capra. Lo scontrino ritirato al parcheggio di Vigevano è stato emesso alle 10:18, ciò significa che l’indagato avrebbe impiegato circa 20 minuti per raggiungere la libreria. De Rensis fa notare che il tempo risulterebbe oltremodo ristretto, dal momento che per spostarsi tra i due paesini della Lomellina sono necessari 25 minuti di guida.

I dubbi di De Rensis sullo scontrino

Intervenuto nella puntata di Ore 14 in diretta venerdì 14 ottobre, Antonio De Rensis ha messo in evidenza alcuni dettagli che potrebbero mettere in dubbio la validità dello scontrino di Andrea Sempio.

Come anticipato, dai tabulati telefonici risulta che alle 9:58 del 13 agosto 2007 Sempio si trovava ancora a Garlasco, come dimostra una chiamata uscente verso l’utenza dell’amico Mattia Capra.

L'avvocato Antonio De Rensis esprime i suoi dubbi sullo scontrino ritirato da Andrea Sempio nel giorno del delitto di Garlasco

Secondo l’orario di emissione riportato sullo scontrino del parcheggio di piazza Sant’Ambrogio, a Vigevano, Andrea Sempio avrebbe dovuto ritirare il ticket alle 10:18, circa venti minuti dopo quella chiamata inviata all’amico Capra.

“Io su Google ho visto la distanza da dove è partito a dove ha parcheggiato”, e secondo l’avvocato è molto difficile percorrere circa 18 km in così poco tempo. “Magari lui era solito andare a 140 per comprare un libro“, prova a spiegare De Rensis.

Il giallo del verbale mai interrotto

Durante il suo intervento a Ore 14 De Rensis ritorna su quel verbale relativo all’interrogatorio del 4 ottobre 2008, quando fu nuovamente convocato dai carabinieri insieme agli amici Mattia Capra e Matteo Biasibetti. Il colloquio con il maresciallo Flavio Devecchi e il capitano Gennaro Cassese durò circa 4 ore, e fu proprio in quell’occasione che il futuro indagato consegnò lo scontrino del parcheggio ritirato a Vigevano.

Nella stessa occasione Andrea Sempio accusò un malessere che portò i militari a chiedere l’intervento di un’ambulanza. Il giallo riguarda questa parte della storia: considerato il ritorno a Garlasco per il recupero dello scontrino e l’intervento del 118, queste interruzioni non sarebbero mai comparse nel verbale.

Sempio convocato per un’ispezione a Milano

Venerdì 24 ottobre, infine, Andrea Sempio è stato convocato presso l’Istituto di Medicina Legale di Milano per un’ispezione antropometrica condotta dall’antropologa forense Cristina Cattaneo.

Durante l’esame, protrattosi per circa tre ore, sono state registrate le misure di caviglie, arti superiori, piedi, altezza e peso. I risultati rientrano nel lavoro di rivalutazione in relazione alle lesioni presenti sul volto di Chiara Poggi e al lavoro svolto dai Ris di Cagliari con la Bpa (Blood Pattern Analysis). Ascoltato dalle telecamere di Dentro la notizia, Sempio si è detto “assolutamente tranquillo”.