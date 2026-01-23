Garlasco, i dubbi della genetista Sellitto sui pedali della bici di Alberto Stasi: "Non c'era molto sangue"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dalla riapertura del caso del delitto di Garlasco con le nuove indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, si è tornati a parlare anche dell’inchiesta iniziale e dei processi che portarono alla condanna di Alberto Stasi. E dei presunti errori, dubbi e incongruenze relative alle prime indagini sottolineati nel tempo da diversi esperti. Come la genetista Carolina Sellitto, che è tornata a parlare delle tracce di Dna di Chiara Poggi trovate sui pedali della bici di Stasi, spiegando che la presenza del sangue della vittima non fu mai accertata e che quel Dna poteva provenire da altre fonti.

Garlasco, i dubbi della genetista Sellitto

Nelle indagini del 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi ci furono “numerose zone d’ombra”. Lo scrive la genetista Carolina Stellitto in un articolo sul settimanale Giallo in cui torna a parlare del caso di Garlasco.

E delle tante incongruenze che diversi esperti hanno segnalato nel corso degli anni, e che sono riemerse negli ultimi mesi con le nuove indagini a carico di Andrea Sempio.

Sellitto si sofferma in particolare sul Dna di Chiara Poggi trovato sulla bicicletta di Alberto Stasi e attribuito a tracce di sangue sui pedali.

Il Dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi

Sangue che secondo l’accusa Stasi avrebbe raccolto con le scarpe camminando sulla scena del delitto e poi trasferito sui pedali della bici con cui sarebbe tornato a casa dopo aver ucciso la fidanzata.

Sellitto ricorda che durante un interrogatorio la pm Rosa Muscio aveva parlato di “tanto sangue” su entrambi i pedali della bici.

La presenza del sangue non venne però mai confermata con certezza: le analisi avevano mostrato “tracce biologiche estremamente esigue, dalle quali sarebbe stato estratto Dna di quantità irrisoria”.

“Parlare di molto sangue – spiega – o di una quantità significativa di Dna non trova riscontro nei documenti scientifici” sul caso.

Come sostiene anche la difesa di Stasi, quelle tracce di Dna potrebbero provenire da altro, come saliva o uno starnuto.

Sangue sui pedali, cosa dice la sentenza di condanna

A riguardo, nella sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che concluse il processo con la condanna di Alberto Stasi, si legge che “vi era solo la possibilità” che il Dna di Chiara Poggi rilevato sui pedali provenisse da tracce di sangue.

Nella sentenza i giudici scrivono che già la perizia fatta per il processo di primo grado aveva stabilito che il Dna della vittima era stato ricavato “da una campionatura attinta da entrambi i pedali”.

Ma non era stato possibile accertare l’origine di quelle tracce: se le scarpe imbrattate di sangue di Alberto Stasi o altro, come ad esempio saliva o muco. E a quando risalgono, se il giorno dell’omicidio o prima.

La nuova inchiesta su Andrea Sempio

Intanto vanno avanti le nuove indagini su Garlasco con al centro la figura di Andrea Sempio.

Si attende da parte della procura di Pavia la richiesta di rinvio a giudizio per l’indagato, la sua difesa ha già anticipato che chiederà un nuovo incidente probatorio.