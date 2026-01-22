Garlasco, i dubbi di Denise Albani sulla perizia del dna sulle unghie di Chiara: "Non farei come De Stefano"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il dibattuto DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è pronto ad essere, ancora una volta, al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. Denise Albani, perito nominato dal GIP del Tribunale di Pavia per l’incidente probatorio e la consulenza genetica sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, si è espressa riguardo alla precedente perizia del collega Francesco De Stefano. Nel dettaglio, si sarebbe riferita alla metodologia con cui venne svolta. “No, non farei uguale”, avrebbe risposto a domanda specifica su come venne elaborato lo studio del 2014.

Garlasco, la perizia di Francesco De Stefano

Francesco De Stefano, genetista forense, nel 2014 firmò la perizia che analizzò il DNA estratto e presente sotto le unghie di Chiara Poggi.

Il suo fu uno studio chiave nell’ambito del processo d’appello bis che si concluse con la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi.

Francesco De Stefano non ritenne attribuibile il DNA trovato sotto le unghie della vittima, perché non utilizzabile.

Denise Albani, secondo AGI, avrebbe individuato delle criticità nella perizia del collega.

Le “criticità” secondo Denise Albani

L’agenzia riporta uno scambio di battute tra Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, e il perito Denise Albani.

L’avvocato avrebbe chiesto alla poliziotta scientifica se avesse lavorato nello stesso modo del collega.

“No, non farei uguale”, avrebbe risposto il perito.

Due sarebbero, secondo Denise Albani, “i punti critici” del modus operandi con cui è stata svolta la perizia di Francesco De Stefano sul DNA ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Il primo sarebbe non aver quantificato il DNA rinvenuto.

L’altro aspetto critico sarebbe l’arco temporale di circa 40 giorni durante il quale sarebbero state effettuate le sessioni di tipizzazione del DNA ereditato dai genitori e della presunta traccia maschile ritrovata.

Secondo il perito, sarebbe trascorso troppo tempo tra un esame e l’altro, con il rischio di un potenziale effetto di degradazione sull’esito dell’esame.

DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, il metodo Albani

Sempre Denise Albani, come riporta l’AGI, spiega che, piuttosto che definirli errori procedurali, si possono definire strategie adottate con un metodo che, ai tempi, non imponeva delle attività ben determinate.

Una strategia, quella di Francesco De Stefano all’epoca della perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, che sarebbe stata condivisa con i consulenti.

Al contrario, Denise Albani afferma di aver agito nella sua perizia in maniera “estremamente rigorosa al metodo” che secondo lei funziona perché “dà garanzia che quel laboratorio dia dei risultati affidabili e certi”.

Il nodo quantificazione

In questo contesto, come riporta sempre l’AGI, Denise Albani risponde a Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, spiegando che si discosterebbe dalle scelte di Francesco De Stefano.

Secondo l’esperta, ai tempi era probabilmente un’analisi molto particolare, seppur eseguita nel 2007 dai RIS.

Nel 2014, Francesco De Stefano avrebbe bypassato la fase di quantificazione del DNA, per non sacrificare l’estratto, passando direttamente alla seconda fase della procedura.

Il perito, nominato dal Tribunale di Pavia, ha detto di essersi recata personalmente a Genova per poter, al contrario, cercare di ottenere quanto più materiale possibile e di essersi confrontata con il collega.

Cosa ha detto Denise Albani nella sua perizia

Denise Albani, nella sua perizia del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, avrebbe stabilito la compatibilità genetica della traccia maschile individuata con la linea paterna di Andrea Sempio ma non l’identificazione con l’indagato.

Inoltre, avrebbe certificato che il DNA ritrovato risulta “misto, degradato e non consolidato”.

Delitto di Garlasco, l’attesa del processo

Come ricorda l’ANSA, è tempo per la Procura di Pavia per sciogliere le riserve su un’eventuale richiesta di un nuovo processo.

Potrebbe essere decisiva la consulenza di Cristina Cattaneo, patologa forense che con la sua analisi sulle cause della morte di Chiara Poggi potrebbe offrire nuovi elementi.

Anche la leggibilità del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, come la famosa “impronta 33“, quella sul muro che conduce al seminterrato della villetta dei Poggi, è stata oggetto dell’ultimo incidente probatorio che si è concluso nel dicembre scorso.

In contemporanea, si lavora anche su diverse piste come quella che, secondo indiscrezioni, vede l’assassinio fuggire dal retro di casa Poggi.