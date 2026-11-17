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Milo Infante mette in dubbio che Alberto Stasi avesse un movente per uccidere Chiara Poggi. È successo a Ore 11, il programma di Rete 4 che conduce, durante la puntata di martedì 17 novembre. Il conduttore si è chiesto: “Perché Alberto avrebbe dovuto uccidere Chiara?”. Secondo lui si è cercato di dare una spiegazione dove di fatto non poteva esserci, perché un motivo non c’era. Alberto Stasi, ricordiamolo, è stato condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007.

Il movente nel caso Garlasco e i dubbi di Infante su Alberto Stasi

Infante aveva già anticipato questa linea il 9 novembre, sempre a Ore 11, dicendo che per Stasi “mancano la logica e il movente”. A luglio, in un’intervista, aveva raccontato di sentirsi in colpa per aver contribuito alla “mostrificazione” dell’ex fidanzato di Chiara Poggi dando per buoni certi teoremi.

Nelle motivazioni della condanna la Corte d’assise d’appello di Milano definì “oscuro” il movente, e la Cassazione scrisse che “la mancata individuazione di uno specifico movente” non incide sul quadro indiziario.

Nel confronto è stato ricordato che la sentenza ha retto ed è arrivata anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, e che quindi per i giudici c’erano fatti concreti su cui decidere. Strasburgo, con una decisione resa nota a febbraio 2025, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Stasi nel 2016 per il mancato riascolto di una testimone, ovvero la vicina di casa della famiglia Poggi.

Il quadro indiziario a carico di Stasi

Di Stasi si è parlato anche a Ignoto X, il programma di La7 condotto da Pino Rinaldi, nella puntata di martedì 17 novembre. Il criminologo Marco Strano, ex psicologo della Polizia di Stato, ha sostenuto che le indagini furono condotte a senso unico, sotto lo slogan “se non lui, chi?”.

Un anno fa, ha spiegato, parlare di quadro indiziario avrebbe avuto senso, mentre ora ci si accorge che gli indizi a carico di Stasi erano frutto di errori o di pregiudizio. Da qui la conclusione, che segue lo stesso filo di Milo Infante: “Non c’è più un quadro indiziario”.

L’avvocato Carlo Taormina ha frenato, ricordando che quanto sostenuto da Strano non è accertato giudizialmente.

La revisione per Stasi e l’udienza preliminare di Sempio il 25 febbraio 2027

I legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, stanno preparando l’istanza di revisione per la Corte d’appello di Brescia e hanno indicato il 20 novembre come termine entro cui depositarla. A Pavia la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, e prosegue con le indagini suppletive in vista dell’udienza preliminare davanti al gup Luigi Riganti.

Ai microfoni del Tg2 Sempio ha definito l’udienza “il più grande esame della mia vita” e ha raccontato di studiare ogni giorno le carte per prepararsi. Sulla revisione per Stasi ha detto di sperare che arrivi, “perché se chiarisce la sua posizione si chiarisce anche la nostra”. Sull’ipotesi di incontrare Stasi ha risposto: “Al momento non è un mio desiderio”.

Intanto si torna a discutere delle prime indagini del 2007. Dopo le frasi sulle scarpe di Stasi dell’ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, è arrivata la replica dell’avvocato De Rensis. La difesa di Sempio, che sostiene la sua estraneità ai fatti, ha già annunciato che chiederà di sospendere l’udienza, fissata per il 25 febbraio 2027, in attesa della decisione sulla revisione di Stasi.