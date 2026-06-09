Garlasco, i dubbi di Pino Rinaldi sulle parole di Marco Poggi relative alle luci accese nella casa della nonna

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La sera prima del delitto di Garlasco almeno tre testimoni si accorsero che le luci della casa della nonna di Chiara Poggi erano accese. La nonna, in quei giorni, si trovava presso un ricovero per anziani. A sollevare i dubbi su questo dettaglio è il conduttore di Ignoto X, Pino Rinaldi, che chiede all’ex maresciallo Francesco Marchetto se siano mai stati condotti accertamenti su quella casa.

I dubbi di Pino Rinaldi sul 12 agosto 2007

Nel corso della puntata di Ignoto X andata in onda lunedì 8 giugno il conduttore Pino Rinaldi ha aperto una parentesi su quanto riferito da tre testimoni sulla sera del 12 agosto 2007, il giorno prima del delitto di Garlasco.

Quella sera, infatti, qualcuno avrebbe notato che nella casa di Gropello Cairoli in cui viveva la nonna materna di Chiara e Marco Poggi, le luci erano accese. L’anziana, in quel periodo, si trovava in una casa di riposo.

A tal proposito Rinaldi ha chiesto all’ex maresciallo Francesco Marchetto, in collegamento con lo studio, se i carabinieri avessero mai effettuato accertamenti su quell’abitazione.

Marchetto ha riferito che all’interno della casa erano state rilevate impronte, ma allo stesso tempo "non è stato possibile identificare chi potesse essere materialmente all’interno della villetta", ma che sarebbe stato utile un confronto con le impronte trovate, invece, nell’abitazione di via Pascoli 8.

La spiegazione di Marco Poggi a Quarto Grado

Marco Poggi, nel corso dell’intervista andata in onda su Quarto Grado il 5 giugno, ha lasciato intendere che insieme alla famiglia si sarebbero trasferiti in casa della nonna a partire dal 13 agosto, giorno in cui fu uccisa la sorella Chiara e subito dopo il rientro dal Trentino.

"Marco Poggi non risponde", sottolinea Rinaldi, in merito a quei testimoni che avrebbero visto le luci accese il giorno precedente.

Il furto nella casa della nonna

A ripercorrere i fatti relativi alla villetta di Gropello Cairoli è Rita Cavallaro in un articolo pubblicato sul Tempo il 4 maggio 2025. A riferire della presenza di qualcuno la sera del 12 agosto 2007, ad esempio, c’era Vincenzo Gazzaniga.

Intorno alle 22:10 o le 22:15 "notavo che proveniva della luce dalle stanze poste al piano superiore della villetta e che davanti alla cancellata vi era posteggiata un’autovettura", riferì in SIT tra il 21 e il 23 agosto. Non è tutto. Il 6 ottobre 2007, quindi tecnicamente nel periodo in cui i Poggi alloggiavano presso l’abitazione di Mariuccia Galli (questo il nome della nonna di Chiara, madre di Rita Preda), presso la stessa abitazione fu commesso un furto.

In quel momento i Poggi – continua Cavallaro – si erano assentati per alcune ore. Tra la refurtiva prelevata dai ladri c’era anche un portafoglio di Chiara Poggi contenente 300 euro.